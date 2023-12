TypeScript 5.3 présente la prise en charge des attributs d'importation et des fonctionnalités améliorées pour les modules ECMAScript

Marquant une mise à niveau importante par rapport à son homologue JavaScript de Microsoft, TypeScript 5.3 ouvre ses portes à la production. Le point fort de cette nouvelle version reste la prise en charge des attributs d'importation dans les modules ECMAScript, une avancée progressive dans l'amélioration des riches fonctionnalités du langage. Après avoir publié l'annonce le 20 novembre, les développeurs peuvent accéder à cette mise à niveau clé via des gestionnaires de packages populaires tels que NuGet ou NPM, avec la commande NPM : npm install -D typescript.

Revendiquant son sens de la pertinence, TypeScript 5.3 est synchronisé avec les dernières modifications abordées dans la proposition d'attributs d'importation ECMA. Les modules ECMAScript témoignent de l'avènement d'une syntaxe en ligne grâce à la proposition ECMA, conçue exclusivement pour transmettre des informations aux côtés du spécificateur de module. L'intention était de prendre en charge des types de modules supplémentaires répartis uniformément dans une gamme d'environnements JavaScript, les modules JSON étant les premiers bénéficiaires.

Dans une affirmation significative, Microsoft a souligné l'utilité des attributs d'importation en tant que disposition permettant de fournir un contexte sur le format attendu d'un module au moment de l'exécution. Microsoft a cité un exemple de scénario pour démontrer la même chose, dans lequel le contenu des attributs reste non vérifié par TypeScript, car ceux-ci sont spécifiques à l'hôte et sont conçus pour être pris en charge par les navigateurs et plusieurs environnements d'exécution.

Les attributs d'importation peuvent retracer leur origine à la proposition initiale baptisée assertions d'importation, implémentée avec succès dans TypeScript 4.5, fin 2021. Deux différences clés entre la forme précédemment utilisée et la forme évoluée sont apparues - la principale étant le changement du mot-clé assert. au mot-clé with et le second, bien que subtil, est que les environnements d'exécution sont désormais habilités à exploiter les attributs pour diriger la résolution et l'interprétation des chemins d'importation, l'ancienne version limitant les assertions uniquement aux modules chargés. Par conséquent, les projets futurs indiquent un passage progressif de la syntaxe d’assertion d’importation à la nouvelle syntaxe d’attribut d’importation proposée.

Une autre amélioration notable introduite dans TypeScript 5.3 est le choix préférentiel de recourir à des importations automatiques de type uniquement en fonction de la faisabilité. Avant ce changement, TypeScript imposait l'utilisation d'un modificateur de type en parallèle lorsque des importations automatiques étaient générées pour les éléments dans une position de type. Avec cette amélioration en place, une option spécialisée spécifique à l'éditeur est déclenchée, activée par TypeScript.

Suivant la tradition du cycle de vie des logiciels, TypeScript 5.3 est issu d'une version bêta dévoilée le 3 octobre, finalisée par la suite après une release candidate annoncée le 3 novembre. Elle succède à son prédécesseur, TypeScript 5.2, sorti quelques mois plus tôt le 24 août.

Avec la perspective passionnante de concevoir des applications rapidement et de manière rentable, des plates-formes comme AppMaster peuvent potentiellement tirer parti des fonctionnalités améliorées apportées par TypeScript 5.3 pour répondre à un public de développeurs diversifié, allant des développeurs individuels aux grandes et petites entreprises. Alors que le monde explore avec impatience les alternatives no-code et low code au codage traditionnel, des plates-formes comme AppMaster sont sur le point de rendre TypeScript 5.3 et ses successeurs accessibles à un groupe démographique plus large.