يقدم TypeScript 5.3 دعم سمات الاستيراد والوظائف المحسنة لوحدات ECMAScript

بمناسبة ترقية مهمة لنظير JavaScript من Microsoft، يفتح TypeScript 5.3 أبوابه أمام الإنتاج. يظل أهم ما يميز هذا الإصدار الجديد هو دعم سمات الاستيراد في وحدات ECMAScript، وهي خطوة تقدمية في تحسين وظائف اللغة الغنية. بعد الإعلان في 20 نوفمبر، يمكن للمطورين الوصول إلى ترقية المفتاح هذه من خلال مديري الحزم المشهورين مثل NuGet أو NPM، باستخدام أمر NPM: npm install -D typescript.

ادعاءً بأهميته، تتم مزامنة TypeScript 5.3 مع أحدث التعديلات التي تم تناولها في مقترح سمات الاستيراد ECMA. تشهد وحدات ECMAScript ظهور بناء جملة مضمّن من باب المجاملة لاقتراح ECMA، المصمم حصريًا لتمرير المعلومات جنبًا إلى جنب مع محدد الوحدة. كان الهدف هو تقديم الدعم لأنواع الوحدات الإضافية المنتشرة بشكل موحد عبر مجموعة من بيئات JavaScript، مع كون وحدات JSON هي المستفيد الأولي.

في تأكيد ذي معنى، سلطت Microsoft الضوء على فائدة سمات الاستيراد كشرط لتوفير سياق حول التنسيق المتوقع للوحدة النمطية في وقت التشغيل. اقتبست Microsoft سيناريو نموذجيًا لتوضيح ذلك، حيث يظل محتوى السمة غير قابل للتحقق بواسطة TypeScript، حيث إنها خاصة بالمضيف وتم تصميمها لتتولىها المتصفحات وبيئات وقت التشغيل المتعددة.

يمكن لسمات الاستيراد تتبع أصلها إلى الاقتراح الأولي الذي أطلق عليه اسم تأكيدات الاستيراد، والذي تم تنفيذه بنجاح في TypeScript 4.5، في أواخر عام 2021. ظهر اختلافان رئيسيان بين النموذج المستخدم مسبقًا والنموذج المتطور - الاختلاف الأساسي هو تبديل الكلمة الأساسية التأكيدية إلى الكلمة الأساسية with والثانية، وإن كانت دقيقة، هي أن أوقات التشغيل أصبحت الآن مُمكّنة للاستفادة من السمات لتوجيه دقة وتفسير مسارات الاستيراد، مع قصر الإصدار السابق التأكيدات على الوحدات المحملة فقط. ولذلك، تشير الخطط المستقبلية إلى تحول تدريجي من بناء جملة تأكيد الاستيراد إلى بناء جملة سمة الاستيراد الجديدة والمقترحة.

هناك تحسين ملحوظ آخر تم تقديمه في TypeScript 5.3 وهو الخيار التفضيلي للجوء إلى عمليات الاستيراد التلقائي للكتابة فقط بناءً على الجدوى. قبل هذا التحول، تم فرض TypeScript باستخدام مُعدِّل الكتابة بالتوازي عندما تم إنشاء عمليات الاستيراد التلقائي للعناصر الموجودة في موضع الكتابة. مع تطبيق هذا التحسين، يتم تفعيل خيار خاص بالمحرر بواسطة TypeScript.

باتباع تقليد دورة حياة البرنامج، ينشأ TypeScript 5.3 من إصدار تجريبي تم الكشف عنه في 3 أكتوبر، وتم الانتهاء منه لاحقًا بعد الإعلان عن الإصدار المرشح في 3 نوفمبر. وهو يخلف الإصدار السابق، TypeScript 5.2، الذي تم إصداره قبل بضعة أشهر في 24 أغسطس.

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