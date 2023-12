TypeScript 5.3 apresenta suporte para importação de atributos e funcionalidade aprimorada para módulos ECMAScript

Marcando uma atualização importante para o equivalente JavaScript da Microsoft, o TypeScript 5.3 abre suas portas para a produção. O destaque desta nova versão continua sendo o suporte para importação de atributos em módulos ECMAScript, um movimento progressivo na melhoria da rica funcionalidade da linguagem. Após o anúncio em 20 de novembro, os desenvolvedores poderão acessar esta atualização de chave por meio de gerenciadores de pacotes populares como NuGet ou NPM, com o comando NPM: npm install -D typescript.

Reivindicando seu senso de relevância, o TypeScript 5.3 está sincronizado com as últimas modificações abordadas na proposta de atributos de importação do ECMA. Os módulos ECMAScript testemunham o advento de uma sintaxe inline, cortesia da proposta ECMA, projetada exclusivamente para passar informações junto com o especificador do módulo. A intenção tem sido fornecer suporte a tipos de módulos adicionais distribuídos uniformemente por uma variedade de ambientes JavaScript, sendo os módulos JSON os beneficiários iniciais.

Numa afirmação significativa, a Microsoft destacou a utilidade dos atributos de importação como uma provisão para fornecer contexto sobre o formato esperado de um módulo em tempo de execução. A Microsoft citou um cenário exemplar para demonstrar o mesmo, onde o conteúdo do atributo permanece não verificado pelo TypeScript, pois são específicos do host e são projetados para serem executados por navegadores e vários ambientes de tempo de execução.

Os atributos de importação podem ter sua origem remontada à proposta inicial chamada de asserções de importação, implementada com sucesso no TypeScript 4.5, no final de 2021. Duas diferenças importantes entre a forma usada anteriormente e a evoluída vieram à tona - a primordial sendo a mudança da palavra-chave assert à palavra-chave with e a segunda, embora sutil, é que os tempos de execução agora têm o poder de aproveitar atributos para direcionar a resolução e interpretação de caminhos de importação, com a versão anterior limitando as asserções apenas aos módulos carregados. Portanto, os planos futuros indicam uma mudança progressiva da sintaxe de asserção de importação para a nova e proposta sintaxe de atributo de importação.

Outra melhoria notável introduzida no TypeScript 5.3 é a escolha preferencial de recorrer a importações automáticas somente de tipo com base na viabilidade. Antes dessa mudança, o TypeScript aplicava o uso de um modificador de tipo paralelamente quando as importações automáticas eram geradas para elementos em uma posição de tipo. Com essa melhoria implementada, uma opção especializada específica do editor é acionada habilitada pelo TypeScript.

Seguindo a tradição do ciclo de vida do software, o TypeScript 5.3 se origina de uma versão beta revelada em 3 de outubro, sendo posteriormente finalizada após um release candidate anunciado em 3 de novembro. Ele sucede seu antecessor, TypeScript 5.2, lançado alguns meses antes, em 24 de agosto.

