TypeScript 5.3 introduceert ondersteuning voor importkenmerken en verbeterde functionaliteit voor ECMAScript-modules

TypeScript 5.3 markeert een belangrijke upgrade van Microsofts JavaScript-tegenhanger en zwaait de deuren open voor productie. Het hoogtepunt van deze nieuwe release blijft de ondersteuning voor importattributen in ECMAScript-modules, een progressieve stap in het verbeteren van de rijke functionaliteit van de taal. Na de aankondiging op 20 november hebben ontwikkelaars toegang tot deze sleutelupgrade via populaire pakketbeheerders zoals NuGet of NPM, met het NPM-commando: npm install -D typescript.

TypeScript 5.3 claimt zijn relevantie en is gesynchroniseerd met de nieuwste wijzigingen die zijn behandeld in het voorstel voor ECMA-importattributen. ECMAScript-modules zijn getuige van de komst van een inline-syntaxis dankzij het ECMA-voorstel, exclusief ontworpen om informatie door te geven naast de modulespecificatie. De bedoeling was om ondersteuning te bieden aan aanvullende moduletypen die uniform verspreid waren over een reeks JavaScript-omgevingen, waarbij JSON-modules de eerste begunstigde waren.

In een zinvolle bewering benadrukte Microsoft het nut van importattributen als een voorziening om context te bieden over het verwachte formaat van een module tijdens runtime. Microsoft citeerde een voorbeeldscenario om hetzelfde aan te tonen, waarbij de attribuutinhoud niet geverifieerd blijft door TypeScript, omdat deze hostspecifiek zijn en ontworpen zijn om te worden uitgevoerd door browsers en meerdere runtime-omgevingen.

Importattributen kunnen hun oorsprong herleiden tot het oorspronkelijke voorstel genaamd import-beweringen, dat eind 2021 met succes werd geïmplementeerd in TypeScript 4.5. Twee belangrijke verschillen tussen de eerder gebruikte en de geëvolueerde vorm kwamen aan het licht: de belangrijkste was de omschakeling van het assert-trefwoord naar het trefwoord with en de tweede, zij het subtiele, is dat runtimes nu de mogelijkheid hebben om attributen te gebruiken om de resolutie en interpretatie van importpaden te sturen, waarbij de vorige versie de beweringen alleen beperkte tot geladen modules. Daarom duiden toekomstige plannen op een geleidelijke verschuiving van de syntaxis van importbeweringen naar de nieuwe en voorgestelde syntaxis van importattributen.

Een andere opmerkelijke verbetering die in TypeScript 5.3 is geïntroduceerd, is de voorkeurskeuze om toevlucht te nemen tot automatische import van alleen typen op basis van de haalbaarheid. Vóór deze verschuiving werd TypeScript parallel afgedwongen met behulp van een typemodifier wanneer automatische imports werden gegenereerd voor elementen op een typepositie. Nu deze verbetering is doorgevoerd, wordt een gespecialiseerde editorspecifieke optie geactiveerd, mogelijk gemaakt door TypeScript.

In navolging van de traditie van de softwarelevenscyclus is TypeScript 5.3 afkomstig van een bètaversie die op 3 oktober werd onthuld en vervolgens werd afgerond na een release candidate die op 3 november werd aangekondigd. Het is de opvolger van zijn voorganger, TypeScript 5.2, die een paar maanden eerder op 24 augustus werd uitgebracht.

Met het opwindende vooruitzicht om applicaties snel en kosteneffectief te ontwerpen, kunnen platforms als AppMaster mogelijk de verbeterde functionaliteit van TypeScript 5.3 benutten om tegemoet te komen aan een divers ontwikkelaarspubliek, van solo-ontwikkelaars tot zowel grote als kleine ondernemingen. Nu de wereld gretig no-code en low-code-alternatieven voor traditionele codering onderzoekt, zijn platforms als AppMaster klaar om TypeScript 5.3 en zijn opvolgers toegankelijk te maken voor een bredere doelgroep.