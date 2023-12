TypeScript 5.3 introduce il supporto per gli attributi di importazione e funzionalità migliorate per i moduli ECMAScript

Segnando un importante aggiornamento alla controparte JavaScript di Microsoft, TypeScript 5.3 apre le sue porte alla produzione. Il punto forte di questa nuova versione rimane il supporto per gli attributi di importazione nei moduli ECMAScript, un passo avanti nel miglioramento delle ricche funzionalità del linguaggio. Pubblicando l'annuncio il 20 novembre, gli sviluppatori potranno accedere a questo aggiornamento chiave tramite gestori di pacchetti popolari come NuGet o NPM, con il comando NPM: npm install -D typescript.

Rivendicando il suo senso di rilevanza, TypeScript 5.3 è sincronizzato con le ultime modifiche affrontate nella proposta di attributi di importazione ECMA. I moduli ECMAScript testimoniano l'avvento di una sintassi inline per gentile concessione della proposta ECMA, progettata esclusivamente per passare informazioni insieme allo specificatore del modulo. L'intento è stato quello di fornire supporto a tipi di moduli aggiuntivi distribuiti uniformemente in una gamma di ambienti JavaScript, con i moduli JSON come beneficiario iniziale.

In un'affermazione significativa, Microsoft ha evidenziato l'utilità degli attributi di importazione come misura per fornire contesto sul formato previsto di un modulo in fase di esecuzione. Microsoft ha citato uno scenario esemplare per dimostrare lo stesso, in cui il contenuto dell'attributo rimane non verificato da TypeScript, poiché sono specifici dell'host e sono progettati per essere eseguiti da browser e più ambienti di runtime.

Gli attributi di importazione possono far risalire la loro origine alla proposta iniziale denominata import assertions, implementata con successo in TypeScript 4.5, alla fine del 2021. Sono emerse due differenze chiave tra la forma utilizzata in precedenza e quella evoluta: quella primordiale è il cambio della parola chiave assert alla parola chiave with e la seconda, anche se sottile, è che i runtime hanno ora il potere di sfruttare gli attributi per dirigere la risoluzione e l'interpretazione dei percorsi di importazione, con la versione precedente che limitava le asserzioni solo ai moduli caricati. Pertanto, i piani futuri indicano un progressivo passaggio dalla sintassi delle asserzioni di importazione alla nuova sintassi degli attributi di importazione proposta.

Un altro notevole miglioramento introdotto in TypeScript 5.3 è la scelta preferenziale di ricorrere all'importazione automatica di soli tipi in base alla fattibilità. Prima di questo spostamento, TypeScript imponeva l'utilizzo di un modificatore di tipo parallelamente quando venivano generate le importazioni automatiche per gli elementi in una posizione di testo. Con questo miglioramento in atto, viene attivata un'opzione specializzata specifica dell'editor abilitata da TypeScript.

Seguendo la tradizione del ciclo di vita del software, TypeScript 5.3 ha origine da una versione beta svelata il 3 ottobre, successivamente finalizzata dopo l'annuncio di una release candidate il 3 novembre. Succede al suo predecessore, TypeScript 5.2, rilasciato pochi mesi prima, il 24 agosto.

