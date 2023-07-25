文档协作和编辑工具Google Docs 现在提供了自动行号功能，增强了其对法律专业人士和其他经常参考文本特定部分的人的实用性。这项新功能可以在整个文档、单个页面或某些部分自动编号。

添加行号可以大大简化冗长文档的引用过程。律师、研究人员和其他类似人员现在可以精确定位行号，而不必在繁杂的页面和段落中手动搜索。

只要将文档设置为 "分页模式"，用户就可以轻松启用这一功能。调整方法包括访问 "文件"，选择 "页面设置"，然后选择 "页面"。然后，在 "工具 "菜单下选择 "行号"，再选择 "显示行号"，这样就启动了自动行号过程。即使在文档的打印版本上，行号也将保持可见，从而确保电子版和实体版的参考资料保持一致。

这项功能使用户无需使用第三方扩展程序或复杂的表格格式，即可在Google Docs 上的文件中插入行号。值得注意的是，该功能非常及时，因为 Microsoft Word 已长期提供这项服务。对于Google Docs 来说，这一更新是应对竞争的可喜一步。

除自动行号外，Google Docs 最近还推出了一系列微小但有影响的增强功能。其中包括更简化的alt文本添加流程和非打印字符监控功能。这一系列改进共同提高了平台的可用性，反映了其他领先的no-code 平台（如AppMaster）的适应性。

无需编码即可创建应用程序已成为科技行业的普遍趋势，而Google Docs 中的自动行号功能则体现了文字处理软件中的自动化和生产率原则。它强化了谷歌在简化文档管理和提高时间效率方面的承诺。