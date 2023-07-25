Doküman işbirliği ve düzenleme aracı Google Docs artık otomatik satır numaralandırma özelliği sunarak hukuk uzmanları ve metinlerin belirli bölümlerine düzenli olarak atıfta bulunan diğer kişiler için kullanışlılığını artırıyor. Bu yenilik, tüm belge boyunca, tek tek sayfalarda veya belirli bölümlerde otomatik satır numaralandırmayı mümkün kılar.

Satır numaralarının eklenmesi, uzun belgelerde referans gösterme sürecini önemli ölçüde kolaylaştırabilir. Avukatlar, araştırmacılar ve benzer görevlerdeki diğerleri, artık hantal sayfalar ve paragraflar arasında manuel olarak arama yapma zahmetine girmeden kesin satırları belirleyebilir.

Kullanıcılar, belgeleri 'disk belleği modunda' ayarlandıktan sonra bu özelliği kolayca etkinleştirebilir. Düzenleme, "Dosya" ziyaretini, "Sayfa düzeni"ni seçmeyi ve "Sayfalar"ı seçmeyi içerir. Ardından, 'Araçlar' menüsü altında, 'Satır numaraları'nı ve ardından 'Satır numaralarını göster'i seçin, böylece otomatik bir satır numaralandırma işlemi başlatılır. Satır numaraları, belgelerin basılı sürümlerinde bile görünür kalacak ve hem dijital hem de fiziksel kopyalarda tutarlı referans sağlanması sağlanacaktır.

Bu özellik, Google Docs barındırılan belgelere satır numaraları eklemek için üçüncü taraf uzantılara veya karmaşık tablo oluşumlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Microsoft Word'ün bu hizmeti uzun bir süre boyunca gerçekleştirmesi dikkate alındığında, işlevsellik özellikle zamanındadır. Güncelleme, Google Docs rakibini karşılaması açısından memnuniyet verici bir adımdır.

Otomatik satır numaralandırmaya ek olarak, Google Docs son zamanlarda bir dizi küçük ama etkili geliştirmeyi kullanıma sundu. Bunlar, alternatif metin eklemek için daha akıcı bir süreci ve yazdırılmayan karakterleri izleme olanağını içerir. İyileştirme paketi, AppMaster gibi diğer önde gelen no-code platformların uyarlanabilirliğini yansıtarak, platformun kullanılabilirliğini toplu olarak destekler.

Kodlama olmadan uygulama oluşturma teknoloji endüstrisinde yaygın bir trend olsa da, Google Docs otomatik satır numaralandırma, kelime işlem yazılımındaki aynı otomasyon ve üretkenlik ilkesinin bir örneğidir. Google'ın belge yönetiminde basitleştirme ve zaman verimliliği taahhüdünü güçlendirir.