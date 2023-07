Das Tool für die Zusammenarbeit und Bearbeitung von Dokumenten, Google Docs, bietet jetzt eine automatische Zeilennummerierungsfunktion, die den Nutzen für Juristen und andere Personen, die regelmäßig auf bestimmte Textteile verweisen, erhöht. Diese Neuheit ermöglicht die automatische Zeilennummerierung im gesamten Dokument, auf einzelnen Seiten oder innerhalb bestimmter Abschnitte.

Durch das Hinzufügen von Zeilennummern kann der Referenzierungsprozess in langen Dokumenten erheblich gestrafft werden. Anwälte, Forscher und andere Personen mit ähnlichen Aufgaben können nun die exakten Zeilen ermitteln, ohne mühsam von Hand unhandliche Seiten und Absätze durchsuchen zu müssen.

Benutzer können diese Funktion ganz einfach aktivieren, sobald ihre Dokumente in den "Seitenmodus" versetzt wurden. Dazu müssen sie "Datei" aufrufen, "Seiteneinrichtung" wählen und sich für "Seiten" entscheiden. Anschließend wählen Sie im Menü "Extras" die Option "Zeilennummern" und anschließend "Zeilennummern anzeigen", wodurch eine automatische Zeilennummerierung eingeleitet wird. Die Zeilennummern bleiben auch in den gedruckten Versionen der Dokumente sichtbar, so dass eine konsistente Referenzierung sowohl in digitalen als auch in physischen Kopien gewährleistet ist.

Diese Funktion macht Erweiterungen von Drittanbietern oder komplizierte Tabellenformate überflüssig, um Zeilennummern in Dokumente einzufügen, die auf Google Docs gehostet werden. Diese Funktion kommt zur rechten Zeit, da Microsoft Word diesen Dienst schon seit längerer Zeit anbietet. Die Aktualisierung ist ein willkommener Schritt für Google Docs, um der Konkurrenz zu begegnen.

Neben der automatischen Zeilennummerierung hat Google Docs in letzter Zeit eine ganze Reihe kleinerer, aber wirkungsvoller Verbesserungen vorgestellt. Dazu gehören ein vereinfachter Prozess für das Hinzufügen von Alt-Text und die Möglichkeit, nicht druckbare Zeichen zu überwachen. Die Gesamtheit der Verbesserungen verbessert die Benutzerfreundlichkeit der Plattform und spiegelt die Anpassungsfähigkeit anderer führender no-code Plattformen wie AppMaster wider.

Während die Erstellung von Anwendungen ohne Codierung der vorherrschende Trend in der Technologiebranche ist, veranschaulicht die automatische Zeilennummerierung in Google Docs das gleiche Prinzip der Automatisierung und Produktivität in Textverarbeitungssoftware. Sie unterstreicht das Engagement von Google für Vereinfachung und Zeiteffizienz im Dokumentenmanagement.