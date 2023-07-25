Инструмент для совместной работы и редактирования документов Google Docs теперь предлагает функцию автоматической нумерации строк, что повышает его полезность для юристов и других специалистов, регулярно ссылающихся на определенные фрагменты текстов. Новинка позволяет автоматически нумеровать строки во всем документе, на отдельных страницах или в отдельных разделах.

Добавление номеров строк позволяет значительно упростить процесс оформления ссылок в объемных документах. Юристы, научные работники и другие специалисты подобного профиля теперь могут точно определять строки, не мучаясь ручным поиском по громоздким страницам и абзацам.

Пользователи могут легко включить эту функцию, когда их документы переведены в "постраничный режим". Для этого нужно зайти в раздел "Файл", выбрать "Настройка страницы" и выбрать пункт "Страницы". Затем в меню "Сервис" выберите пункт "Номера строк", а затем "Показывать номера строк", тем самым запустив процесс автоматической нумерации строк. Номера строк будут видны даже на печатных версиях документов, обеспечивая единообразную нумерацию как в цифровых, так и в физических копиях.

Данная функция позволяет отказаться от использования сторонних расширений или сложных табличных форм для вставки номеров строк в документы, размещенные на сайте Google Docs. Примечательно, что данная функциональность является своевременной, поскольку Microsoft Word уже давно выполняет эту функцию. Данное обновление является положительным шагом для Google Docs в борьбе с конкурентами.

Помимо автоматической нумерации строк, на сайте Google Docs за последнее время был представлен целый ряд незначительных, но важных усовершенствований. Среди них - более упрощенный процесс добавления alt-текста и возможность отслеживать непечатаемые символы. Все эти улучшения в совокупности повышают удобство использования платформы, что отражает адаптивность других ведущих платформ no-code, таких как AppMaster.

В то время как создание приложений без кодирования стало преобладающей тенденцией в технологической отрасли, автоматическая нумерация строк в Google Docs иллюстрирует тот же принцип автоматизации и повышения производительности в текстовых редакторах. Это подтверждает стремление Google к упрощению и экономии времени при работе с документами.