Lo strumento per la collaborazione e la modifica dei documenti, Google Docs, offre ora una funzione di numerazione automatica delle righe, che ne migliora l'utilità per i professionisti legali e per coloro che fanno regolarmente riferimento a parti specifiche dei testi. Questa novità consente di numerare automaticamente le righe di un intero documento, di singole pagine o di determinate sezioni.

L'aggiunta dei numeri di riga può snellire notevolmente il processo di referenziazione nei documenti lunghi. Avvocati, ricercatori e altre persone che ricoprono ruoli simili possono ora individuare le righe esatte senza dover cercare manualmente tra pagine e paragrafi ingombranti.

Gli utenti possono facilmente attivare questa funzione una volta che i loro documenti sono impostati in "modalità paginazione". La regolazione consiste nel visitare "File", scegliere "Impostazione pagina" e optare per "Pagine". Successivamente, nel menu "Strumenti", selezionare "Numeri di riga" seguito da "Mostra numeri di riga", avviando così un processo di numerazione automatica delle righe. I numeri di riga rimarranno visibili anche nelle versioni stampate dei documenti, garantendo una referenziazione coerente sia nelle copie digitali che in quelle fisiche.

Questa funzione elimina la necessità di estensioni di terze parti o di complesse formazioni di tabelle per inserire i numeri di riga nei documenti ospitati su Google Docs. In particolare, la funzionalità è tempestiva, dato che Microsoft Word ha svolto questo servizio per un lungo periodo. L'aggiornamento è un gradito passo avanti di Google Docs verso la concorrenza.

Oltre alla numerazione automatica delle righe, Google Docs ha presentato ultimamente una serie di miglioramenti minori ma di grande impatto. Tra questi, un processo più snello per l'aggiunta del testo alt e la possibilità di monitorare i caratteri non stampati. La serie di miglioramenti rafforza complessivamente l'usabilità della piattaforma, rispecchiando l'adattabilità di altre piattaforme leader di no-code, come AppMaster.

Mentre la creazione di applicazioni senza codifica è stata la tendenza prevalente nell'industria tecnologica, la numerazione automatica delle righe in Google Docs esemplifica lo stesso principio di automazione e produttività del software di elaborazione testi. Questo rafforza l'impegno di Google per la semplificazione e l'efficienza dei tempi nella gestione dei documenti.