أداة تعاون وتحرير المستندات ، Google Docs ، تقدم الآن ميزة ترقيم الأسطر الآلي ، مما يعزز فائدتها للمحترفين القانونيين وغيرهم ممن يشيرون بانتظام إلى أجزاء معينة من النصوص. تتيح هذه الحداثة ترقيم الأسطر تلقائيًا في جميع أنحاء المستند بأكمله أو على صفحات فردية أو داخل أقسام معينة.

يمكن أن تؤدي إضافة أرقام الأسطر إلى تبسيط عملية الإحالة في المستندات الطويلة بشكل كبير. يمكن الآن للمحامين والباحثين وغيرهم ممن يشغلون مناصب مماثلة تحديد الخطوط الدقيقة دون عناء البحث يدويًا في الصفحات والفقرات غير العملية.

يمكن للمستخدمين تمكين هذه الميزة بسهولة بمجرد تعيين مستنداتهم في "الوضع المقسم إلى صفحات". يتضمن التعديل زيارة "ملف" واختيار "إعداد الصفحة" واختيار "الصفحات". بعد ذلك ، ضمن قائمة "الأدوات" ، حدد "أرقام الأسطر" متبوعًا بـ "إظهار أرقام الأسطر" ، مما يؤدي إلى بدء عملية ترقيم الأسطر تلقائيًا. ستظل أرقام الأسطر مرئية حتى على النسخ المطبوعة من المستندات ، مما يضمن المراجع المتسقة عبر كل من النسخ الرقمية والمادية.

تلغي هذه الميزة الحاجة إلى ملحقات الطرف الثالث أو تكوينات الجدول المعقدة لإدراج أرقام الأسطر في المستندات المستضافة على Google Docs. والجدير بالذكر أن الوظيفة تأتي في الوقت المناسب ، نظرًا لأن Microsoft Word قد أدى هذه الخدمة لفترة طويلة. يعد التحديث خطوة مرحب بها Google Docs في مواجهة المنافسة.

بالإضافة إلى الترقيم التلقائي للأسطر ، كشف Google Docs النقاب عن عدد كبير من التحسينات الطفيفة والمؤثرة مؤخرًا. يتضمن ذلك عملية أكثر انسيابية لإضافة نص بديل وإمكانية مراقبة الأحرف غير المطبوعة. تعمل مجموعة التحسينات مجتمعة على تعزيز قابلية استخدام النظام الأساسي ، مما يعكس القدرة على التكيف مع الأنظمة الأساسية الأخرى التي no-code ، مثل AppMaster .

بينما كان إنشاء تطبيقات بدون تشفير هو الاتجاه السائد في صناعة التكنولوجيا ، فإن ترقيم الأسطر التلقائي في Google Docs يمثل نفس مبدأ الأتمتة والإنتاجية في برامج معالجة الكلمات. إنه يعزز التزام Google بالتبسيط وكفاءة الوقت في إدارة المستندات.