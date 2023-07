De tool voor het samenwerken aan en bewerken van documenten, Google Docs, biedt nu een functie voor automatische regelnummering, waardoor het nog nuttiger wordt voor juridische professionals en anderen die regelmatig naar specifieke delen van teksten verwijzen. Deze nieuwigheid maakt automatische regelnummering mogelijk in een heel document, op afzonderlijke pagina's of binnen bepaalde secties.

De toevoeging van regelnummers kan het verwijzingsproces in lange documenten aanzienlijk stroomlijnen. Advocaten, onderzoekers en anderen met vergelijkbare functies kunnen nu exacte regels aanwijzen zonder dat ze handmatig door onhandige pagina's en paragrafen hoeven te zoeken.

Gebruikers kunnen deze functie eenvoudig inschakelen zodra hun documenten zijn ingesteld op 'paginamodus'. De aanpassing bestaat uit het bezoeken van 'Bestand', het kiezen van 'Pagina-instelling' en het kiezen voor 'Pagina's'. Selecteer vervolgens in het menu 'Extra' 'Regelnummers' gevolgd door 'Regelnummers weergeven', waardoor een automatische regelnummering wordt gestart. De regelnummers blijven zichtbaar, zelfs op geprinte versies van de documenten, en zorgen voor consistente verwijzingen in zowel digitale als fysieke exemplaren.

Dankzij deze functie zijn er geen extensies van derden of ingewikkelde tabelformaties nodig om regelnummers in te voegen in documenten die gehost worden op Google Docs. De functionaliteit komt op het juiste moment, aangezien Microsoft Word deze dienst al langere tijd uitvoert. De update is een welkome stap voor Google Docs om de concurrentie het hoofd te bieden.

Naast automatische regelnummering heeft Google Docs de laatste tijd een reeks kleine maar belangrijke verbeteringen onthuld. Deze omvatten een meer gestroomlijnd proces voor het toevoegen van alt-tekst en de mogelijkheid om niet-afgedrukte tekens te controleren. De reeks verbeteringen versterken gezamenlijk de bruikbaarheid van het platform en weerspiegelen de aanpasbaarheid van andere toonaangevende no-code platforms, zoals AppMaster.

Terwijl het maken van apps zonder codering de heersende trend is in de tech-industrie, is automatische regelnummering in Google Docs een voorbeeld van hetzelfde principe van automatisering en productiviteit in tekstverwerkingssoftware. Het versterkt Google's streven naar vereenvoudiging en tijdsefficiëntie in documentbeheer.