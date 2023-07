L'outil de collaboration et d'édition de documents Google Docs offre désormais une fonction de numérotation automatique des lignes, ce qui accroît son utilité pour les professionnels du droit et autres personnes qui font régulièrement référence à des parties spécifiques de textes. Cette nouveauté permet la numérotation automatique des lignes dans l'ensemble d'un document, sur des pages individuelles ou dans certaines sections.

L'ajout de numéros de ligne permet de rationaliser considérablement le processus de référencement dans les documents longs. Les avocats, les chercheurs et autres personnes exerçant des fonctions similaires peuvent désormais repérer les lignes exactes sans avoir à chercher manuellement dans des pages et des paragraphes encombrants.

Les utilisateurs peuvent facilement activer cette fonction une fois que leurs documents sont configurés en "mode paginé". Pour ce faire, il suffit de se rendre dans "Fichier", de choisir "Mise en page" et d'opter pour "Pages". Ensuite, dans le menu "Outils", sélectionnez "Numéros de ligne" puis "Afficher les numéros de ligne", ce qui déclenche un processus de numérotation automatique des lignes. Les numéros de ligne resteront visibles même sur les versions imprimées des documents, garantissant ainsi un référencement cohérent sur les copies numériques et physiques.

Grâce à cette fonctionnalité, il n'est plus nécessaire de recourir à des extensions tierces ou à des tables complexes pour insérer des numéros de ligne dans les documents hébergés sur Google Docs. Cette fonctionnalité arrive à point nommé, étant donné que Microsoft Word assure ce service depuis longtemps. Cette mise à jour est une étape bienvenue pour Google Docs afin de faire face à la concurrence.

Outre la numérotation automatique des lignes, Google Docs a dévoilé récemment une série d'améliorations mineures mais significatives. Il s'agit notamment d'un processus plus rationnel d'ajout de texte alternatif et de la possibilité de surveiller les caractères non imprimables. L'ensemble de ces améliorations renforce la facilité d'utilisation de la plateforme, reflétant l'adaptabilité d'autres plateformes no-code de premier plan, telles qu'AppMaster.

Alors que la création d'applications sans codage est une tendance dominante dans l'industrie technologique, la numérotation automatique des lignes dans Google Docs illustre le même principe d'automatisation et de productivité dans les logiciels de traitement de texte. Elle renforce l'engagement de Google en faveur de la simplification et de l'efficacité de la gestion des documents.