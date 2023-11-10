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Fermyon 借助 Spin 2.0 通过 WebAssembly 增强云应用程序构建

Nov 10, 2023
Fermyon 借助 Spin 2.0 通过 WebAssembly 增强云应用程序构建

随着Fermyon宣布推出Spin 2.0 ，云应用程序开发领域得到了显着的推动，这是对其著名框架的有力升级，旨在开发云 WebAssembly (Wasm) 应用程序。这次迭代增强了 Wasm 组件组合，并为跨运行时和跨实现可移植性奠定了基础。

Spin 2.0 于 11 月 2 日新发布并在 GitHub 上提供，其主要目标是改善开发人员体验，同时增强运行时性能。它引入了修订后的 spin.toml 清单，以简单性和组件可以访问的资源为中心，例如基于 Redis 的数据库。使用该框架的开发人员可以与 Wasm 组件内的内置持久性、配置或数据服务进行交互，或者与外部系统建立通信。

Spin 2.0 在生产环境中利用了 WebAssembly 组件模型以及预期的 WASI Preview 2（WebAssembly 系统接口）。组件模型创建了一种将有效的高级接口集成到 Wasm 下运行的内容中的方法。这一进步允许使用任何编程语言来创建内容，并能够使用这些接口组成新的组件。开发人员可以自由地利用 Rust、JavaScript、TypeScript 和 Python 等多种语言来构建在 Spin 应用程序中运行的组件，并且这些组件可以相互交互。

与 2022 年 3 月推出的前身 Spin 1.0 相比，我们还见证了 Spin 2.0 显着的性能增强。这一进步很大程度上归功于 Wasmtime 池化内存分配器。 Spin 促进了以 Wasm 组件的形式构建事件驱动的微服务、无服务器风格的 API、全面的全栈网站以及支持 AI 的应用程序的过程。

这些应用程序在大小方面远远超过了容器镜像，在不同操作系统和 CPU 架构之间具有卓越的可移植性。 Fermyon 表示，它们的启动延迟极低，每秒可以处理数万个请求。此外，它们在执行方面表现出无与伦比的灵活性，可以在从紧凑型设备到 Docker Desktop、Kubernetes、Nomad 和 Fermyon Cloud 等环境中无缝运行。

WebAssembly 作为一种二进制指令格式和虚拟机，可作为多种编程语言的编译目标，包括 C/C++、C#、Rust 等。这为开发人员提供了多种语言来构建 Web 应用程序，并提供接近本机应用程序性能的性能。根据 Fermyon 的说法，Wasm 在现代计算的许多方面越来越得到采用，无论是浏览器应用程序、服务器应用程序、插件系统、物联网场景等等。

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