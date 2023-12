Con Spin 2.0, Fermyon migliora la costruzione di applicazioni cloud tramite WebAssembly

L'ambito dello sviluppo di applicazioni cloud riceve un impulso significativo poiché Fermyon annuncia il lancio di Spin 2.0, un potente aggiornamento del loro rinomato framework mirato allo sviluppo di applicazioni WebAssembly (Wasm) per il cloud. Questa iterazione migliora la composizione dei componenti Wasm e pone le basi per la portabilità cross-runtime e cross-implementation.

Rilasciato di recente il 2 novembre e disponibile su GitHub, l'obiettivo principale di Spin 2.0 è perfezionare l'esperienza degli sviluppatori migliorando contemporaneamente le prestazioni di runtime. Introduce un manifest spin.toml rivisto, incentrato sulla semplicità e sulle risorse a cui un componente può accedere, come un database basato su Redis. Gli sviluppatori che utilizzano il framework possono interagire con la persistenza, la configurazione o i servizi dati integrati dai componenti Wasm o stabilire una comunicazione con sistemi esterni.

Spin 2.0 sfrutta il WebAssembly Component Model nonché l'atteso WASI Preview 2 (WebAssembly System Interface) in contesti di produzione. Il modello a componenti crea un metodo per integrare efficaci interfacce di alto livello nei contenuti che operano sotto Wasm. Questo progresso consente l'utilizzo di qualsiasi linguaggio di programmazione per la creazione di contenuti e la capacità di comporre nuovi componenti utilizzando queste interfacce. Gli sviluppatori hanno la libertà di sfruttare numerosi linguaggi come Rust, JavaScript, TypeScript e Python per costruire componenti che funzionano all'interno delle applicazioni Spin e questi componenti sono attrezzati per interagire tra loro.

Abbiamo anche assistito a notevoli miglioramenti delle prestazioni con Spin 2.0, rispetto al suo predecessore, Spin 1.0 introdotto nel marzo 2022. Il merito di questo progresso va in gran parte all'allocatore di memoria in pool Wasmtime. Spin facilita il processo di creazione di microservizi basati sugli eventi, API in stile serverless, siti Web completi full-stack e applicazioni compatibili con l'intelligenza artificiale sotto forma di componenti Wasm.

Queste applicazioni superano di gran lunga le immagini dei contenitori in termini di dimensioni, vantando un'eccezionale portabilità su diversi sistemi operativi e architetture di CPU. Secondo Fermyon, offrono una latenza di avvio incredibilmente bassa e possono gestire decine di migliaia di richieste al secondo. Inoltre, dimostrano una flessibilità senza precedenti nella loro esecuzione, operando perfettamente in ambienti che vanno dai dispositivi compatti a Docker Desktop, Kubernetes, Nomad e Fermyon Cloud.

WebAssembly, fungendo da formato di istruzioni binarie e macchina virtuale, funge da destinazione di compilazione per più linguaggi di programmazione, tra cui C/C++, C#, Rust, tra gli altri. Ciò offre agli sviluppatori una varietà di linguaggi per creare app Web e fornisce prestazioni vicine a quelle delle app native. Secondo Fermyon, Wasm sta guadagnando sempre più adozione in numerosi aspetti dell'informatica moderna, che si tratti di applicazioni browser, app situate su server, sistemi di plug-in, scenari IoT e molto altro.

