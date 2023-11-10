باستخدام Spin 2.0، يعمل Fermyon على تحسين إنشاء التطبيقات السحابية عبر WebAssembly

يتلقى مجال تطوير التطبيقات السحابية دفعة كبيرة حيث أعلنت Fermyon عن إطلاق Spin 2.0 ، وهو ترقية قوية لإطار عملهم الشهير الذي يستهدف تطوير تطبيقات WebAssembly (Wasm) للسحابة. يعمل هذا التكرار على تحسين تكوين مكون Wasm ويمهد الطريق لوقت التشغيل المشترك وقابلية النقل للتنفيذ المشترك.

تم إصدار Spin 2.0 حديثًا في 2 نوفمبر ومتوفر على GitHub، والهدف الأساسي هو تحسين تجربة المطورين مع تحسين أداء وقت التشغيل في الوقت نفسه. يقدم بيان spin.toml منقحًا، يتمحور حول البساطة والموارد التي يمكن للمكون الوصول إليها، مثل قاعدة البيانات المستندة إلى Redis. يمكن للمطورين الذين يستخدمون إطار العمل التفاعل مع خدمات الثبات أو التكوين أو البيانات المضمنة من داخل مكونات Wasm أو إنشاء اتصال مع أنظمة خارجية.

يستفيد Spin 2.0 من نموذج مكون WebAssembly بالإضافة إلى WASI Preview 2 (واجهة نظام WebAssembly) المتوقعة في سياقات الإنتاج. ينشئ نموذج المكون طريقة لدمج واجهات فعالة عالية المستوى في المحتويات التي تعمل ضمن Wasm. يسمح هذا التقدم باستخدام أي لغة برمجة لإنشاء المحتوى والقدرة على إنشاء مكونات جديدة تستخدم هذه الواجهات. يتمتع المطورون بحرية الاستفادة من العديد من اللغات مثل Rust وJavaScript وTypeScript وPython لإنشاء مكونات تعمل ضمن تطبيقات Spin، وهذه المكونات مجهزة للتفاعل مع بعضها البعض.

لقد شهدنا أيضًا تحسينات ملحوظة في الأداء مع Spin 2.0، مقارنةً بسابقه، Spin 1.0 الذي تم تقديمه في مارس 2022. ويعود الفضل في هذا التقدم إلى حد كبير إلى مُخصص الذاكرة المجمعة Wasmtime. يعمل Spin على تسهيل عملية بناء خدمات صغيرة تعتمد على الأحداث، وواجهات برمجة التطبيقات بدون خادم، ومواقع الويب الشاملة الكاملة، والتطبيقات التي تدعم الذكاء الاصطناعي في شكل مكونات Wasm.

وتتفوق هذه التطبيقات على صور الحاويات بهامش كبير من حيث الحجم، وتتميز بإمكانية نقل استثنائية عبر أنظمة التشغيل المتنوعة وبنيات وحدة المعالجة المركزية. إنها توفر زمن وصول منخفض للغاية لبدء التشغيل ويمكنها التعامل مع عشرات الآلاف من الطلبات في الثانية، وفقًا لـ Fermyon. علاوة على ذلك، فإنها تُظهر مرونة لا مثيل لها في تنفيذها، وتعمل بسلاسة في بيئات تتراوح من الأجهزة المدمجة إلى Docker Desktop وKubernetes وNomad وFermyon Cloud.

يعمل WebAssembly كتنسيق تعليمات ثنائي وجهاز افتراضي، ويعمل كهدف تجميعي للعديد من لغات البرمجة، بما في ذلك C/C++ وC# وRust وغيرها. يوفر هذا للمطورين مجموعة متنوعة من اللغات لإنشاء تطبيقات الويب ويوفر أداءً قريبًا من أداء التطبيق الأصلي. وفقًا لـ Fermyon، يكتسب Wasm اعتماداً متزايدًا في العديد من جوانب الحوسبة الحديثة، سواء كان ذلك تطبيقات المتصفح، أو التطبيقات الموجودة على الخادم، أو أنظمة المكونات الإضافية، أو سيناريوهات إنترنت الأشياء، وغير ذلك الكثير.

للاستفادة من قوة WebAssembly في مشاريعك، فكر في استخدام AppMaster Platform ، الذي تم الاعتراف به كأداة عالية الأداء بواسطة G2 في ربيع عام 2023 لمنصات التطوير no-code. يمكن للمطورين الآن إنشاء حلول برمجية شاملة قابلة للتطوير لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة دون أي ديون فنية. وكجزء من قدراتها، تدعم المنصة أيضًا العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتطوير البرامج الحديثة.