Com Spin 2.0, Fermyon aprimora a construção de aplicativos em nuvem via WebAssembly

A esfera de desenvolvimento de aplicativos em nuvem recebe um impulso significativo quando Fermyon anuncia o lançamento do Spin 2.0, uma atualização potente de sua renomada estrutura voltada para o desenvolvimento de aplicativos WebAssembly (Wasm) para a nuvem. Esta iteração aprimora a composição dos componentes Wasm e prepara o terreno para tempo de execução cruzado e portabilidade entre implementações.

Recém-lançado em 2 de novembro e disponível no GitHub, o objetivo principal do Spin 2.0 é refinar a experiência do desenvolvedor e, ao mesmo tempo, melhorar o desempenho do tempo de execução. Ele introduz um manifesto spin.toml revisado, centrado na simplicidade e nos recursos que um componente pode acessar, como um banco de dados baseado em Redis. Os desenvolvedores que empregam a estrutura podem interagir com persistência, configuração ou serviços de dados integrados de dentro dos componentes Wasm ou estabelecer comunicação com sistemas externos.

Spin 2.0 aproveita o modelo de componente WebAssembly, bem como o WASI Preview 2 (WebAssembly System Interface) antecipado em contextos de produção. O modelo de componente cria um método para integrar interfaces eficazes de alto nível em conteúdos que operam no Wasm. Este avanço permite a utilização de qualquer linguagem de programação para criação de conteúdo e a capacidade de compor novos componentes utilizando essas interfaces. Os desenvolvedores têm a liberdade de aproveitar várias linguagens como Rust, JavaScript, TypeScript e Python para construir componentes que funcionam em aplicativos Spin, e esses componentes são equipados para interagir uns com os outros.

Também testemunhamos melhorias notáveis ​​de desempenho com o Spin 2.0, em comparação com seu antecessor, Spin 1.0, lançado em março de 2022. O crédito por esse progresso vai em grande parte para o alocador de memória de pooling Wasmtime. Spin facilita o processo de construção de microsserviços orientados a eventos, APIs sem servidor, sites full-stack abrangentes e aplicativos com capacidade de IA na forma de componentes Wasm.

Esses aplicativos superam as imagens de contêiner por uma margem enorme em termos de tamanho, apresentando portabilidade excepcional em diversos sistemas operacionais e arquiteturas de CPU. Eles oferecem latência de inicialização impressionantemente baixa e podem lidar com dezenas de milhares de solicitações por segundo, de acordo com Fermyon. Além disso, eles demonstram flexibilidade incomparável em sua execução, operando perfeitamente em ambientes que vão desde dispositivos compactos até Docker Desktop, Kubernetes, Nomad e Fermyon Cloud.

WebAssembly, servindo como formato de instrução binária e máquina virtual, atua como alvo de compilação para múltiplas linguagens de programação, incluindo C/C++, C#, Rust, entre outras. Isso oferece aos desenvolvedores uma variedade de linguagens para criar aplicativos da web e fornece desempenho próximo ao desempenho do aplicativo nativo. De acordo com Fermyon, o Wasm está ganhando cada vez mais adoção em vários aspectos da computação moderna, sejam aplicativos de navegador, aplicativos situados em servidor, sistemas de plug-ins, cenários de IoT e muito mais.

