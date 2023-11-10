Spin 2.0 ile Fermyon, WebAssembly Aracılığıyla Bulut Uygulama Oluşturmayı Geliştiriyor

Fermyon, bulut için WebAssembly (Wasm) uygulamalarının geliştirilmesini hedefleyen ünlü çerçevesine güçlü bir yükseltme olan Spin 2.0 lansmanını duyurmasıyla bulut uygulama geliştirme alanı önemli bir ivme kazanıyor. Bu yineleme, Wasm bileşen kompozisyonunu geliştirir ve çapraz çalışma zamanı ve çapraz uygulama taşınabilirliği için zemin hazırlar.

2 Kasım'da yeni yayınlanan ve GitHub'da mevcut olan Spin 2.0'ın temel amacı, geliştirici deneyimini geliştirirken aynı zamanda çalışma zamanı performansını da geliştirmektir. Redis tabanlı bir veritabanı gibi basitlik ve bir bileşenin erişebileceği kaynaklara odaklanan revize edilmiş bir spin.toml bildirimi sunar. Çerçeveyi kullanan geliştiriciler, Wasm bileşenleri içinden yerleşik kalıcılık, yapılandırma veya veri hizmetleriyle etkileşime girebilir veya harici sistemlerle iletişim kurabilir.

Spin 2.0, üretim bağlamlarında WebAssembly Bileşen Modelinin yanı sıra beklenen WASI Preview 2'nin (WebAssembly Sistem Arayüzü) avantajlarından yararlanır. Bileşen modeli, etkili üst düzey arayüzleri Wasm altında çalışan içeriklere entegre etmek için bir yöntem oluşturur. Bu ilerleme, içerik oluşturmak için herhangi bir programlama dilinin kullanılmasına ve bu arayüzleri kullanarak yeni bileşenler oluşturma becerisine olanak tanır. Geliştiriciler, Spin uygulamalarında çalışan bileşenleri oluşturmak için Rust, JavaScript, TypeScript ve Python gibi çok sayıda dili kullanma özgürlüğüne sahiptir ve bu bileşenler birbirleriyle etkileşime girecek şekilde donatılmıştır.

Ayrıca, Mart 2022'de tanıtılan öncülü Spin 1.0 ile karşılaştırıldığında Spin 2.0 ile kayda değer performans iyileştirmelerine de tanık olduk. Bu ilerlemenin kredisi büyük ölçüde Wasmtime havuzlama bellek ayırıcısına aittir. Spin, Wasm bileşenleri biçiminde olay odaklı mikro hizmetler, sunucusuz stilde API'ler, kapsamlı tam yığın web siteleri ve yapay zeka özellikli uygulamalar oluşturma sürecini kolaylaştırır.

Bu uygulamalar, konteyner görüntülerini boyut açısından büyük bir farkla geride bırakarak çeşitli İşletim Sistemleri ve CPU mimarileri arasında olağanüstü taşınabilirlik sunar. Fermyon'a göre etkileyici derecede düşük başlatma gecikmesi sunuyorlar ve saniyede on binlerce isteği karşılayabiliyorlar. Ayrıca, kompakt cihazlardan Docker Masaüstü, Kubernetes, Nomad ve Fermyon Bulut'a kadar çeşitli ortamlarda sorunsuz bir şekilde çalışarak, uygulamalarında benzersiz bir esneklik sergiliyorlar.

İkili talimat formatı ve sanal makine olarak hizmet veren WebAssembly, diğerlerinin yanı sıra C/C++, C#, Rust dahil olmak üzere birden fazla programlama dili için derleme hedefi görevi görür. Bu, geliştiricilere web uygulamaları oluşturmak için çeşitli diller sunar ve yerel uygulama performansına yakın performans sağlar. Fermyon'a göre Wasm, tarayıcı uygulamaları, sunucu konumlu uygulamalar, eklenti sistemleri, IoT senaryoları ve çok daha fazlası gibi modern bilişimin birçok alanında giderek daha fazla benimseniyor.

Projelerinizde WebAssembly'ın gücünden yararlanmak için, G2 tarafından 2023 baharında no-code geliştirme platformlarına yönelik yüksek performanslı bir araç olarak tanınan AppMaster Platformu göz önünde bulundurun. Geliştiriciler artık hiçbir teknik borç olmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar için kapsamlı, ölçeklenebilir yazılım çözümleri oluşturabiliyor. Yeteneklerinin bir parçası olarak platform, Postgresql uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışmayı da destekliyor ve bu da onu modern yazılım geliştirme için ideal bir seçim haline getiriyor.