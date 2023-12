Dzięki Spin 2.0 Fermyon usprawnia tworzenie aplikacji w chmurze za pomocą WebAssembly

Sfera rozwoju aplikacji w chmurze zyskuje znaczny impuls, gdy Fermyon ogłasza wprowadzenie Spin 2.0, potężnej aktualizacji ich renomowanego frameworka, którego celem jest rozwój aplikacji WebAssembly (Wasm) dla chmury. Ta iteracja ulepsza kompozycję komponentów Wasm i przygotowuje grunt pod przenośność między środowiskami wykonawczymi i między implementacjami.

Głównym celem Spin 2.0, wydanego 2 listopada i dostępnego na GitHubie, jest udoskonalenie doświadczenia programistów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności środowiska wykonawczego. Wprowadza poprawiony manifest spin.toml, skupiający się na prostocie i zasobach, do których komponent może uzyskać dostęp, takich jak baza danych oparta na Redis. Programiści korzystający z frameworku mogą wchodzić w interakcję z wbudowanymi usługami trwałości, konfiguracji lub danych z poziomu komponentów Wasm lub nawiązywać komunikację z systemami zewnętrznymi.

Spin 2.0 wykorzystuje model komponentów WebAssembly, a także oczekiwany interfejs systemu WASI Preview 2 (interfejs systemu WebAssembly) w kontekstach produkcyjnych. Model komponentowy tworzy metodę integracji efektywnych interfejsów wysokiego poziomu z treścią działającą pod Wasm. To udoskonalenie pozwala na wykorzystanie dowolnego języka programowania do tworzenia treści i możliwość komponowania nowych komponentów wykorzystujących te interfejsy. Programiści mają swobodę wykorzystania wielu języków, takich jak Rust, JavaScript, TypeScript i Python, do konstruowania komponentów działających w aplikacjach Spin, a komponenty te są przystosowane do wzajemnej interakcji.

Byliśmy także świadkami godnego uwagi wzrostu wydajności Spin 2.0 w porównaniu do jego poprzednika, Spin 1.0 wprowadzonego w marcu 2022 roku. Postęp ten jest w dużej mierze zasługą alokatora pamięci Wasmtime. Spin ułatwia proces tworzenia mikrousług sterowanych zdarzeniami, interfejsów API w stylu bezserwerowym, kompleksowych witryn internetowych z pełnym stosem i aplikacji obsługujących sztuczną inteligencję w postaci komponentów Wasm.

Aplikacje te znacznie przewyższają obrazy kontenerów pod względem rozmiaru, oferując wyjątkową przenośność w różnych systemach operacyjnych i architekturach procesorów. Według Fermyona oferują imponująco niskie opóźnienia podczas uruchamiania i mogą obsłużyć dziesiątki tysięcy żądań na sekundę. Co więcej, wykazują niezrównaną elastyczność w wykonaniu, działając bezproblemowo w środowiskach od urządzeń kompaktowych po Docker Desktop, Kubernetes, Nomad i Fermyon Cloud.

WebAssembly, służący jako format instrukcji binarnych i maszyna wirtualna, działa jako cel kompilacji dla wielu języków programowania, w tym między innymi C/C++, C#, Rust. Zapewnia to programistom szeroką gamę języków do tworzenia aplikacji internetowych i zapewnia wydajność zbliżoną do wydajności aplikacji natywnych. Według Fermyona Wasm zyskuje coraz większe zastosowanie w wielu aspektach współczesnego przetwarzania danych, czy to w aplikacjach przeglądarkowych, aplikacjach serwerowych, systemach wtyczek, scenariuszach IoT i wielu innych.

Aby wykorzystać możliwości WebAssembly w swoich projektach, rozważ platformę AppMaster , uznaną przez G2 wiosną 2023 r. za wysokowydajne narzędzie dla platform programistycznych no-code. Programiści mogą teraz tworzyć kompleksowe, skalowalne rozwiązania programowe dla aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych bez długu technicznego. Platforma w ramach swoich możliwości wspiera także współpracę z dowolną bazą danych kompatybilną z Postgresql, co czyni ją idealnym wyborem do tworzenia nowoczesnego oprogramowania.