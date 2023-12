Mit Spin 2.0 verbessert Fermyon die Erstellung von Cloud-Anwendungen über WebAssembly

Der Bereich der Cloud-Anwendungsentwicklung erhält einen erheblichen Aufschwung, als Fermyon die Einführung von Spin 2.0 ankündigt, einem leistungsstarken Upgrade seines renommierten Frameworks, das auf die Entwicklung von WebAssembly-Anwendungen (Wasm) für die Cloud abzielt. Diese Iteration verbessert die Zusammensetzung der Wasm-Komponenten und schafft die Voraussetzungen für laufzeit- und implementiertenübergreifende Portabilität.

Das Hauptziel von Spin 2.0, das am 2. November veröffentlicht wurde und auf GitHub verfügbar ist, besteht darin, das Entwicklererlebnis zu verfeinern und gleichzeitig die Laufzeitleistung zu verbessern. Es wird ein überarbeitetes spin.toml-Manifest eingeführt, das sich auf Einfachheit und Ressourcen konzentriert, auf die eine Komponente zugreifen kann, beispielsweise eine Redis-basierte Datenbank. Entwickler, die das Framework verwenden, können innerhalb der Wasm-Komponenten mit integrierten Persistenz-, Konfigurations- oder Datendiensten interagieren oder eine Kommunikation mit externen Systemen herstellen.

Spin 2.0 nutzt das WebAssembly-Komponentenmodell sowie die erwartete WASI Preview 2 (WebAssembly System Interface) in Produktionskontexten. Das Komponentenmodell erstellt eine Methode zur Integration effektiver High-Level-Schnittstellen in Inhalte, die unter Wasm laufen. Diese Weiterentwicklung ermöglicht die Verwendung jeder Programmiersprache für die Inhaltserstellung und die Möglichkeit, mithilfe dieser Schnittstellen neue Komponenten zu erstellen. Entwickler haben die Freiheit, zahlreiche Sprachen wie Rust, JavaScript, TypeScript und Python zu nutzen, um Komponenten zu erstellen, die in Spin-Anwendungen funktionieren, und diese Komponenten sind für die Interaktion untereinander ausgestattet.

Wir haben auch bemerkenswerte Leistungsverbesserungen bei Spin 2.0 im Vergleich zu seinem im März 2022 eingeführten Vorgänger Spin 1.0 festgestellt. Dieser Fortschritt ist größtenteils dem Wasmtime-Pooling-Speicherzuweiser zu verdanken. Spin erleichtert den Prozess der Erstellung ereignisgesteuerter Microservices, serverloser APIs, umfassender Full-Stack-Websites und KI-fähiger Anwendungen in Form von Wasm-Komponenten.

Diese Anwendungen übertreffen Container-Images in ihrer Größe um Längen und zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Portabilität über verschiedene Betriebssysteme und CPU-Architekturen hinweg aus. Sie bieten eine beeindruckend niedrige Startlatenz und können laut Fermyon Zehntausende Anfragen pro Sekunde verarbeiten. Darüber hinaus weisen sie eine beispiellose Flexibilität bei der Ausführung auf und funktionieren nahtlos in Umgebungen, die von kompakten Geräten bis hin zu Docker Desktop, Kubernetes, Nomad und Fermyon Cloud reichen.

WebAssembly dient als binäres Befehlsformat und virtuelle Maschine und fungiert als Kompilierungsziel für mehrere Programmiersprachen, darunter C/C++, C#, Rust und andere. Dies bietet Entwicklern eine Vielzahl von Sprachen zum Erstellen von Web-Apps und sorgt für eine Leistung, die der nativen App-Leistung nahekommt. Laut Fermyon findet Wasm in zahlreichen Aspekten des modernen Computing zunehmend Akzeptanz, sei es bei Browseranwendungen, serverbasierten Apps, Plugin-Systemen, IoT-Szenarien und vielem mehr.

