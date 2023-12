Met Spin 2.0 verbetert Fermyon de constructie van cloudapplicaties via WebAssembly

De ontwikkeling van cloudapplicaties krijgt een aanzienlijke impuls nu Fermyon de lancering aankondigt van Spin 2.0, een krachtige upgrade van hun gerenommeerde raamwerk gericht op de ontwikkeling van WebAssembly (Wasm) applicaties voor de cloud. Deze iteratie verbetert de samenstelling van Wasm-componenten en bereidt de weg voor cross-runtime en cross-implementatieportabiliteit.

Nieuw uitgebracht op 2 november en beschikbaar op GitHub, het primaire doel van Spin 2.0 is om de ontwikkelaarservaring te verfijnen en tegelijkertijd de runtime-prestaties te verbeteren. Het introduceert een herzien spin.toml-manifest, gecentreerd rond eenvoud en bronnen waartoe een component toegang heeft, zoals een op Redis gebaseerde database. Ontwikkelaars die het raamwerk gebruiken, kunnen communiceren met ingebouwde persistentie, configuratie of dataservices vanuit de Wasm-componenten of communicatie tot stand brengen met externe systemen.

Spin 2.0 maakt gebruik van het WebAssembly Component Model en de verwachte WASI Preview 2 (WebAssembly System Interface) in productiecontexten. Het componentenmodel creëert een methode voor het integreren van effectieve interfaces op hoog niveau in inhoud die onder Wasm werkt. Deze vooruitgang maakt het gebruik van elke programmeertaal mogelijk voor het creëren van inhoud en de mogelijkheid om nieuwe componenten samen te stellen met behulp van deze interfaces. Ontwikkelaars hebben de vrijheid om talloze talen zoals Rust, JavaScript, TypeScript en Python te gebruiken om componenten te construeren die functioneren binnen Spin-applicaties, en deze componenten zijn uitgerust om met elkaar te communiceren.

We zijn ook getuige geweest van opmerkelijke prestatieverbeteringen met Spin 2.0, vergeleken met zijn voorganger, Spin 1.0, geïntroduceerd in maart 2022. De eer voor deze vooruitgang gaat grotendeels naar de Wasmtime-pooling-geheugenallocator. Spin vergemakkelijkt het proces van het bouwen van gebeurtenisgestuurde microservices, serverloze API's, uitgebreide full-stack websites en AI-compatibele applicaties in de vorm van Wasm-componenten.

Deze applicaties overtreffen containerimages met een enorme marge in termen van grootte, en bieden uitzonderlijke draagbaarheid tussen verschillende besturingssystemen en CPU-architecturen. Ze bieden een indrukwekkend lage opstartlatentie en kunnen volgens Fermyon tienduizenden verzoeken per seconde verwerken. Bovendien demonstreren ze een ongeëvenaarde flexibiliteit in de uitvoering ervan en werken ze naadloos in omgevingen variërend van compacte apparaten tot Docker Desktop, Kubernetes, Nomad en Fermyon Cloud.

WebAssembly, dat dient als binair instructieformaat en virtuele machine, fungeert als compilatiedoel voor meerdere programmeertalen, waaronder onder meer C/C++, C# en Rust. Dit biedt ontwikkelaars een verscheidenheid aan talen om webapps te bouwen en biedt prestaties die dicht bij de native app-prestaties liggen. Volgens Fermyon wordt Wasm steeds vaker toegepast in tal van aspecten van het moderne computergebruik, of het nu gaat om browserapplicaties, servergebaseerde apps, plug-insystemen, IoT-scenario's en nog veel meer.

