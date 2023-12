Avec Spin 2.0, Fermyon améliore la construction d'applications cloud via WebAssembly

La sphère du développement d'applications cloud reçoit un élan significatif alors que Fermyon annonce le lancement de Spin 2.0, une puissante mise à niveau de son célèbre framework ciblant le développement d'applications WebAssembly (Wasm) pour le cloud. Cette itération améliore la composition des composants Wasm et ouvre la voie à la portabilité entre exécutions et implémentations croisées.

Récemment publié le 2 novembre et disponible sur GitHub, l'objectif principal de Spin 2.0 est d'affiner l'expérience des développeurs tout en améliorant simultanément les performances d'exécution. Il introduit un manifeste spin.toml révisé, centré sur la simplicité et les ressources auxquelles un composant peut accéder, comme une base de données basée sur Redis. Les développeurs utilisant le framework peuvent interagir avec les services de persistance, de configuration ou de données intégrés à partir des composants Wasm ou établir une communication avec des systèmes externes.

Spin 2.0 tire parti du modèle de composant WebAssembly ainsi que du attendu WASI Preview 2 (WebAssembly System Interface) dans des contextes de production. Le modèle de composant crée une méthode pour intégrer des interfaces efficaces de haut niveau dans des contenus fonctionnant sous Wasm. Cette avancée permet l'utilisation de n'importe quel langage de programmation pour la création de contenu et la possibilité de composer de nouveaux composants utilisant ces interfaces. Les développeurs ont la liberté d'exploiter de nombreux langages tels que Rust, JavaScript, TypeScript et Python pour créer des composants qui fonctionnent dans les applications Spin, et ces composants sont équipés pour interagir les uns avec les autres.

Nous avons également constaté des améliorations notables des performances avec Spin 2.0, par rapport à son prédécesseur, Spin 1.0 introduit en mars 2022. Le mérite de ces progrès revient en grande partie à l'allocateur de mémoire de pooling Wasmtime. Spin facilite le processus de création de microservices événementiels, d'API de style sans serveur, de sites Web complets complets et d'applications compatibles avec l'IA sous la forme de composants Wasm.

Ces applications dépassent largement les images de conteneurs en termes de taille, offrant une portabilité exceptionnelle sur divers systèmes d'exploitation et architectures de processeur. Ils offrent une latence de démarrage incroyablement faible et peuvent gérer des dizaines de milliers de requêtes par seconde, selon Fermyon. De plus, ils font preuve d'une flexibilité d'exécution inégalée, fonctionnant de manière transparente dans des environnements allant des appareils compacts à Docker Desktop, Kubernetes, Nomad et Fermyon Cloud.

WebAssembly, servant de format d'instruction binaire et de machine virtuelle, agit comme une cible de compilation pour plusieurs langages de programmation, notamment C/C++, C#, Rust, entre autres. Cela offre aux développeurs une variété de langages pour créer des applications Web et offre des performances proches des performances des applications natives. Selon Fermyon, Wasm est de plus en plus adopté dans de nombreux aspects de l'informatique moderne, qu'il s'agisse d'applications de navigateur, d'applications sur serveur, de systèmes de plug-ins, de scénarios IoT et bien plus encore.

