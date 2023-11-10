Благодаря Spin 2.0 компания Fermyon расширяет возможности создания облачных приложений с помощью WebAssembly

Сфера разработки облачных приложений получает значительный импульс, поскольку Fermyon объявляет о выпуске Spin 2.0, мощного обновления их известной платформы, предназначенной для разработки приложений WebAssembly (Wasm) для облака. Эта итерация улучшает состав компонентов Wasm и создает основу для переносимости между средами выполнения и реализации.

Основная цель Spin 2.0, выпущенного 2 ноября и доступного на GitHub, — усовершенствовать возможности разработчика и одновременно повысить производительность во время выполнения. Он представляет обновленный манифест spin.toml, ориентированный на простоту и ресурсы, к которым может получить доступ компонент, например базу данных на основе Redis. Разработчики, использующие эту платформу, могут взаимодействовать со встроенными службами сохранения, конфигурации или данных из компонентов Wasm или устанавливать связь с внешними системами.

Spin 2.0 использует преимущества модели компонентов WebAssembly, а также ожидаемую версию WASI Preview 2 (системный интерфейс WebAssembly) в производственных контекстах. Модель компонентов создает метод интеграции эффективных высокоуровневых интерфейсов в контент, работающий под управлением Wasm. Это достижение позволяет использовать любой язык программирования для создания контента и создавать новые компоненты с использованием этих интерфейсов. Разработчики имеют свободу использовать множество языков, таких как Rust, JavaScript, TypeScript и Python, для создания компонентов, которые функционируют в приложениях Spin, и эти компоненты способны взаимодействовать друг с другом.

Мы также стали свидетелями заметного повышения производительности Spin 2.0 по сравнению с его предшественником Spin 1.0, представленным в марте 2022 года. Заслуга в этом прогрессе во многом принадлежит распределителю памяти Wasmtime. Spin упрощает процесс создания управляемых событиями микросервисов, бессерверных API, комплексных полнофункциональных веб-сайтов и приложений с поддержкой искусственного интеллекта в форме компонентов Wasm.

Эти приложения значительно превосходят образы контейнеров по размеру и обладают исключительной переносимостью между различными операционными системами и архитектурами ЦП. По словам Фермиона, они обеспечивают впечатляюще низкую задержку при запуске и могут обрабатывать десятки тысяч запросов в секунду. Более того, они демонстрируют беспрецедентную гибкость в исполнении, бесперебойно работая в самых разных средах: от компактных устройств до Docker Desktop, Kubernetes, Nomad и Fermyon Cloud.

WebAssembly, выступающий в качестве двоичного формата инструкций и виртуальной машины, выступает в качестве цели компиляции для нескольких языков программирования, включая C/C++, C#, Rust и других. Это предлагает разработчикам различные языки для создания веб-приложений и обеспечивает производительность, близкую к производительности собственных приложений. По словам Фермиона, Wasm все больше получает распространение во многих аспектах современных вычислений, будь то браузерные приложения, серверные приложения, системы плагинов, сценарии Интернета вещей и многое другое.

Чтобы использовать возможности WebAssembly в своих проектах, рассмотрите платформу AppMaster Platform , признанную G2 высокопроизводительным инструментом весной 2023 года для платформ разработки no-code. Теперь разработчики могут создавать комплексные масштабируемые программные решения для серверной части, веб-приложений и мобильных приложений без технического долга. В рамках своих возможностей платформа также поддерживает работу с любой базой данных, совместимой с Postgresql, что делает ее идеальным выбором для разработки современного программного обеспечения.