React，也称为 React.js 或 ReactJS，是一个开源 JavaScript 库，用于构建用户界面或 UI 组件，主要用于网站开发中的单页应用程序 (SPA)。 React 由 Facebook 开发和维护，为开发人员提供了一种使用 JavaScript 和称为 JSX 的独特语法（将 HTML 和 JavaScript 混合在一起）创建可重用、可组合的 UI 组件的方法。 React 于 2013 年首次发布，由于其名为“虚拟 DOM”（或 VDOM）的高效比较算法而迅速流行起来，该算法最大限度地减少了渲染过程中所需的 DOM 操作量并提高了应用程序性能。

React 采用基于组件的架构概念，模块化用户界面开发并鼓励关注点分离。 React 组件可以表示 UI 元素，例如按钮、表单和列表，以及高阶组件，例如应用程序布局和导航菜单。组件可以是有状态的，这意味着它们可以管理和修改自己的内部数据，也可以是无状态的，并且纯粹依赖于通过属性（props）传递的外部数据。

除了核心库之外，React 还拥有丰富的社区驱动库、工具和框架生态系统，可补充和扩展其功能。著名的例子包括用于状态管理的 Redux、用于客户端路由的 React Router 和用于本地化的 React-Intl。 AppMaster通过将 React 与其强大的no-code平台集成来利用这个生态系统，允许用户构建健壮、可扩展且完全交互式的 Web 应用程序。

React 最显着的优势之一是它能够与各种后端技术无缝集成。 AppMaster通过使用 Go (Golang)（一种由 Google 开发的现代编译型静态类型语言）生成后端应用程序，在其平台中发挥了这一优势。 React 和 Go 的结合创建了高性能、可扩展的 Web 应用程序，以满足企业和高负载用例的需求。

React 的另一个重要方面是它对服务器端渲染（SSR）的支持。 SSR 使应用程序能够在发送到客户端之前在服务器上呈现并预填充数据。这种方法不仅增强了应用程序的性能，而且还改进了搜索引擎优化 (SEO)，因为搜索引擎可以更准确地索引预渲染内容。 AppMaster作为其功能集的一部分，支持各种应用程序组件的服务器端渲染，为用户提供了对用户体验和搜索排名定位的额外控制。

React 还受益于优秀的开发人员工具和蓬勃发展的社区。 React DevTools 是一个浏览器扩展，它提供了对 React 应用程序的组件层次结构、状态和 props 的深入了解，同时还提供了监视性能、测试组件行为和调试问题的工具。活跃的 React 社区贡献了大量资源、教程和论坛，以促进学习、解决问题和协作。

在移动应用程序开发领域，React Native（React 的一个分支）允许开发人员使用相同的基于组件的架构并利用一组类似的开发技能来创建本机移动应用程序。 React Native 应用程序是用 JavaScript、TypeScript 或其他 Web 技术编写的，同时与本机移动平台 API 进行交互。这种方法产生的跨平台移动应用程序具有本机应用程序的外观、感觉和性能，但具有平台之间代码共享和更快的开发周期的额外好处。

在AppMaster ，我们了解为客户提供尖端、易于使用的开发工具和框架的重要性。我们的no-code平台与 React 的强大功能相结合，提供了一个全面的解决方案，可快速开发 Web、移动和后端应用程序，同时保持高质量和性能。无论您是经验丰富的开发人员还是 Web 和应用程序开发领域的新手，React 和AppMaster都可以提供一种简化且面向未来的方法来构建现代、可扩展和交互式应用程序。