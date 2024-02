Automatisation des flux de travail

L'automatisation du flux de travail est une approche technologique dynamique et transformatrice qui rationalise, automatise et optimise les processus métier en intégrant de manière transparente divers systèmes, applications logicielles et ressources humaines impliquées dans l'exécution de tâches ou de fonctions spécifiques. Dans le contexte du développement sans code , Workflow Automation englobe la création, la personnalisation et le déploiement de workflows automatisés, sans avoir besoin d'écrire de code de programmation. Il simplifie grandement les efforts requis pour exécuter des processus métier complexes, augmente l'efficacité et réduit les erreurs potentielles, ce qui se traduit par des économies de temps et d'argent considérables pour les organisations de toutes tailles.

L'automatisation du flux de travail No-code implique l'utilisation d'outils et de méthodologies de développement visuel avancés, permettant aux utilisateurs non techniques, également appelés développeurs citoyens, de concevoir, créer et lancer des applications et des solutions logicielles personnalisées sans expertise préalable en matière de codage. Avec des plates-formes comme AppMaster , les utilisateurs peuvent créer visuellement des modèles de données, concevoir des processus métier à l'aide de concepteurs visuels de processus métier (BP) et établir endpoints API REST et WebSocket Secure (WSS), constituant des processus backend pour leurs applications.

En outre, AppMaster permet aux clients de concevoir des interfaces utilisateur d'applications Web via une fonctionnalité drag-and-drop et d'exécuter une logique métier pour des composants individuels à l'aide de Web BP Designer. Ces applications sont entièrement interactives, les Web BP s'exécutant dans le navigateur de l'utilisateur. Pour le développement d'applications mobiles, AppMaster fournit un constructeur d'interface utilisateur rempli de fonctionnalités drag-and-drop et un concepteur Mobile BP, rationalisant le processus de création, de publication et de mise à jour des applications pour les plates-formes Android et iOS.

L'un des principaux avantages de Workflow Automation dans un contexte no-code réside dans sa capacité à générer du code source et à déployer rapidement des applications. Lorsqu'un utilisateur appuie sur le bouton "Publier" sur la plate-forme AppMaster, il compile le code source de l'application, exécute des tests, intègre l'application backend dans un conteneur Docker et la déploie dans le cloud. AppMaster garantit que toutes les applications générées sont construites à l'aide de frameworks et de langages de programmation modernes tels que Go (golang) pour les applications backend, Vue3 et JavaScript/TypeScript pour les applications Web, Kotlin et Jetpack Compose pour les applications Android et SwiftUI pour les applications iOS. L'approche basée sur le serveur AppMaster permet aux clients de mettre à jour les applications mobiles en termes d'interface utilisateur, de logique et de clés API sans soumettre de nouvelles versions à l'App Store et au Play Market, réduisant ainsi considérablement les temps d'arrêt et les délais de mise sur le marché.

Dans le domaine de l'automatisation des flux de travail, AppMaster respecte les principes de transparence, d'évolutivité et de compatibilité. AppMaster génère automatiquement une documentation pour endpoints de serveur et les scripts de migration de schéma de base de données, aidant les utilisateurs à naviguer dans le processus et à maintenir une documentation appropriée. De plus, les applications AppMaster font preuve d'une excellente évolutivité et adaptabilité en offrant une compatibilité avec n'importe quelle base de données compatible Postgresql en tant que base de données principale, ce qui la rend adaptée aux cas d'utilisation en entreprise et à forte charge.

Diverses études de recherche et statistiques ont montré l'impact de l'automatisation des flux de travail, en particulier dans le domaine no-code. Gartner prévoit que d'ici 2024, le développement d'applications low-code représentera plus de 65 % de l'activité de développement d'applications. Le rapport Forrester Wave met davantage l'accent sur cette croissance sans précédent de l'automatisation des flux de travail et du développement sans code et indique que les plates-formes low-code atteindront une taille de marché de 21,2 milliards de dollars d'ici 2022, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 40 %.

Pour illustrer l'efficacité de l'automatisation du flux de travail, considérons un cas où l'équipe de vente d'une organisation doit gérer les demandes des clients, les demandes et générer des devis. À l'aide de l'automatisation du flux de travail, ils peuvent créer un système complet qui capture et trie automatiquement les demandes, génère des devis basés sur des paramètres prédéfinis et informe l'équipe de vente d'un suivi rapide avec le client. Cela réduit l'effort manuel de l'équipe de vente et améliore considérablement l'expérience client.

La vision d' AppMaster d'améliorer l'efficacité et la simplicité de l'automatisation des flux de travail pour les utilisateurs techniques et non techniques a abouti à une plate-forme inégalée de facilité d'utilisation, d'évolutivité et d'adaptabilité. En exploitant des technologies et des méthodologies de pointe, AppMaster permet aux utilisateurs de créer des applications backend, Web et mobiles qui répondent à un large éventail de besoins commerciaux tout en réduisant considérablement les coûts et les délais de développement. Grâce aux solutions d'automatisation des flux de travail no-code d' AppMaster, les entreprises peuvent désormais se concentrer sur l'innovation et la croissance avec une agilité et une flexibilité retrouvées.