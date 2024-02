L'automazione del flusso di lavoro è un approccio tecnologico dinamico e trasformativo che semplifica, automatizza e ottimizza i processi aziendali integrando perfettamente vari sistemi, applicazioni software e risorse umane coinvolte nell'esecuzione di attività o funzioni specifiche. Nel contesto dello sviluppo senza codice , l'automazione del flusso di lavoro comprende la creazione, la personalizzazione e l'implementazione di flussi di lavoro automatizzati, senza la necessità di scrivere alcun codice di programmazione. Semplifica notevolmente gli sforzi necessari per eseguire processi aziendali complessi, aumenta l'efficienza e riduce i potenziali errori, traducendosi in significativi risparmi in termini di costi e tempo per le organizzazioni di tutte le dimensioni.

L'automazione del flusso di lavoro No-code prevede l'utilizzo di strumenti e metodologie di sviluppo visivo avanzati, consentendo agli utenti non tecnici, noti anche come sviluppatori cittadini, di progettare, creare e lanciare applicazioni e soluzioni software personalizzate senza precedenti competenze di codifica. Con piattaforme come AppMaster , gli utenti possono creare visivamente modelli di dati, progettare processi aziendali utilizzando Visual Business Process (BP) Designers e stabilire endpoints REST API e WebSocket Secure (WSS), che costituiscono processi di back-end per le loro applicazioni.

Inoltre, AppMaster consente ai clienti di progettare interfacce utente di applicazioni Web tramite funzionalità drag-and-drop ed eseguire la logica aziendale per i singoli componenti utilizzando Web BP Designer. Queste applicazioni sono completamente interattive, con i Web BP in esecuzione all'interno del browser dell'utente. Per lo sviluppo di applicazioni mobili, AppMaster fornisce un builder dell'interfaccia utente completo di funzionalità drag-and-drop e Mobile BP designer, semplificando il processo di creazione, pubblicazione e aggiornamento delle applicazioni per piattaforme Android e iOS.

Uno dei principali vantaggi dell'automazione del flusso di lavoro in un contesto no-code risiede nella sua capacità di generare codice sorgente e distribuire rapidamente le applicazioni. Quando un utente preme il pulsante "Pubblica" sulla piattaforma AppMaster, compila il codice sorgente dell'applicazione, esegue i test, impacchetta l'applicazione back-end in un contenitore Docker e la distribuisce nel cloud. AppMaster garantisce che tutte le applicazioni generate siano realizzate utilizzando framework e linguaggi di programmazione moderni come Go (golang) per le applicazioni back-end, Vue3 e JavaScript/TypeScript per le applicazioni Web, Kotlin e Jetpack Compose per le applicazioni Android e SwiftUI per le applicazioni iOS. L'approccio basato su server di AppMaster consente ai clienti di aggiornare le applicazioni mobili in termini di UI, logica e chiavi API senza inviare nuove versioni all'App Store e al Play Market, riducendo così sostanzialmente i tempi di inattività e il time-to-market.

Nel regno dell'automazione del flusso di lavoro, AppMaster sostiene i principi di trasparenza, scalabilità e compatibilità. AppMaster genera automaticamente la documentazione per endpoints del server e gli script di migrazione dello schema del database, aiutando gli utenti a navigare attraverso il processo e mantenere la documentazione adeguata. Inoltre, le applicazioni AppMaster dimostrano un'eccellente scalabilità e adattabilità fornendo compatibilità con qualsiasi database compatibile con Postgresql come database primario, rendendolo adatto a casi d'uso aziendali e ad alto carico.

Vari studi di ricerca e statistiche hanno mostrato l'impatto dell'automazione del flusso di lavoro, in particolare nel dominio no-code. Gartner prevede che, entro il 2024, lo sviluppo di applicazioni low-code costituirà oltre il 65% dell'attività di sviluppo di applicazioni. Il rapporto Forrester Wave sottolinea ulteriormente questa crescita senza precedenti dell'automazione del flusso di lavoro e dello sviluppo senza codice e afferma che le piattaforme low-code raggiungeranno una dimensione di mercato di 21,2 miliardi di dollari entro il 2022, crescendo a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 40%.

Per esemplificare l'efficacia dell'automazione del flusso di lavoro, si consideri un caso in cui il team di vendita di un'organizzazione deve gestire le domande e le richieste dei clienti e generare preventivi. Utilizzando l'automazione del flusso di lavoro, possono creare un sistema completo che acquisisce e ordina automaticamente le richieste, genera preventivi in ​​base a parametri predefiniti e notifica al team di vendita di seguire prontamente il cliente. Ciò riduce lo sforzo manuale del team di vendita e migliora notevolmente l'esperienza del cliente.

La visione di AppMaster di migliorare l'efficienza e la semplicità dell'automazione del flusso di lavoro sia per gli utenti tecnici che per quelli non tecnici si è tradotta in una piattaforma impareggiabile di facilità d'uso, scalabilità e adattabilità. Sfruttando tecnologie e metodologie all'avanguardia, AppMaster consente agli utenti di creare applicazioni back-end, Web e mobili che soddisfano un'ampia gamma di esigenze aziendali, riducendo notevolmente i costi di sviluppo e le tempistiche. Con le soluzioni di automazione del flusso di lavoro no-code di AppMaster, le aziende possono ora concentrarsi sull'innovazione e sulla crescita con ritrovata agilità e flessibilità.