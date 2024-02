Automatização do fluxo de trabalho

A automação do fluxo de trabalho é uma abordagem de tecnologia dinâmica e transformadora que agiliza, automatiza e otimiza os processos de negócios integrando perfeitamente vários sistemas, aplicativos de software e recursos humanos envolvidos na execução de tarefas ou funções específicas. No contexto do desenvolvimento sem código , Workflow Automation engloba a criação, personalização e implantação de fluxos de trabalho automatizados, sem a necessidade de escrever nenhum código de programação. Ele simplifica muito os esforços necessários para executar processos de negócios complexos, aumenta a eficiência e reduz possíveis erros, traduzindo-se em economia significativa de custos e tempo para organizações de todos os portes.

A automação de fluxo de trabalho No-code envolve o uso de ferramentas e metodologias visuais avançadas de desenvolvimento, permitindo que usuários não técnicos, também conhecidos como desenvolvedores cidadãos, projetem, construam e iniciem aplicativos personalizados e soluções de software sem conhecimento prévio de codificação. Com plataformas como AppMaster , os usuários podem criar modelos de dados visualmente, projetar processos de negócios usando designers visuais de processos de negócios (BP) e estabelecer endpoints REST API e WebSocket Secure (WSS), constituindo processos de back-end para seus aplicativos.

Além disso, AppMaster permite que os clientes projetem interfaces de usuário de aplicativos da Web por meio da funcionalidade drag-and-drop e executem a lógica de negócios para componentes individuais usando o Web BP Designer. Esses aplicativos são totalmente interativos, com os BPs da Web sendo executados no navegador do usuário. Para o desenvolvimento de aplicativos móveis, AppMaster fornece um construtor de interface do usuário repleto de recursos drag-and-drop e designer de BP móvel, simplificando o processo de criação, publicação e atualização de aplicativos para plataformas Android e iOS.

Um dos principais benefícios da automação do fluxo de trabalho em um contexto no-code reside em sua capacidade de gerar código-fonte e implantar aplicativos rapidamente. Quando um usuário pressiona o botão 'Publicar' na plataforma AppMaster, ele compila o código-fonte do aplicativo, executa testes, empacota o aplicativo de back-end em um contêiner Docker e o implanta na nuvem. AppMaster garante que todos os aplicativos gerados sejam criados usando estruturas e linguagens de programação modernas, como Go (golang) para aplicativos de back-end, Vue3 e JavaScript/TypeScript para aplicativos da Web, Kotlin e Jetpack Compose para aplicativos Android e SwiftUI para aplicativos iOS. A abordagem orientada ao servidor da AppMaster permite que os clientes atualizem aplicativos móveis em termos de interface do usuário, lógica e chaves de API sem enviar novas versões para a App Store e Play Market, reduzindo assim substancialmente o tempo de inatividade e o tempo de lançamento no mercado.

No domínio da automação do fluxo de trabalho, AppMaster mantém os princípios de transparência, escalabilidade e compatibilidade. AppMaster gera automaticamente documentação para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados, ajudando os usuários a navegar pelo processo e manter a documentação adequada. Além disso, os aplicativos AppMaster demonstram excelente escalabilidade e adaptabilidade, fornecendo compatibilidade com qualquer banco de dados compatível com Postgresql como banco de dados primário, tornando-o adequado para casos de uso corporativo e de alta carga.

Vários estudos de pesquisa e estatísticas mostraram o impacto da automação do fluxo de trabalho, especialmente no domínio no-code. O Gartner prevê que, até 2024, o desenvolvimento de aplicativos low-code constituirá mais de 65% da atividade de desenvolvimento de aplicativos. O relatório Forrester Wave enfatiza ainda mais esse crescimento sem precedentes da automação do fluxo de trabalho e do desenvolvimento sem código e afirma que as plataformas low-code atingirão um tamanho de mercado de US$ 21,2 bilhões até 2022, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 40%.

Para exemplificar a eficácia da automação do fluxo de trabalho, considere um caso em que a equipe de vendas de uma organização precisa lidar com consultas e solicitações de clientes e gerar cotações. Usando a automação do fluxo de trabalho, eles podem criar um sistema abrangente que captura e classifica consultas automaticamente, gera cotações com base em parâmetros predefinidos e notifica a equipe de vendas para fazer o acompanhamento imediato do cliente. Isso reduz o esforço manual da equipe de vendas e melhora significativamente a experiência do cliente.

A visão da AppMaster de aumentar a eficiência e a simplicidade da automação do fluxo de trabalho para usuários técnicos e não técnicos resultou em uma plataforma incomparável de facilidade de uso, escalabilidade e adaptabilidade. Ao alavancar tecnologias e metodologias de ponta, AppMaster capacita os usuários a criar aplicativos de back-end, web e móveis que atendem a um amplo espectro de necessidades de negócios, ao mesmo tempo em que reduz enormemente os custos e prazos de desenvolvimento. Com as soluções de automação de fluxo de trabalho no-code da AppMaster, as empresas agora podem se concentrar em inovação e crescimento com agilidade e flexibilidade recém-descobertas.