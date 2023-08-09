无代码机器人流程自动化/无代码 RPA

No-Code机器人流程自动化（ No-Code RPA）是指在组织的数字基础设施内部署自动化技术，以自动执行重复性任务、简化业务流程并提高生产力，而无需手动编程或编码。这种创新方法使非技术用户和公民开发人员能够通过可视化界面、 drag-and-drop功能和预定义模板来配置软件机器人，从而实现自动化功能的民主化并加速数字化转型计划。

作为领先的无代码平台， AppMaster提供的工具和功能使用户无需编写一行代码即可创建移动、Web 和后端应用程序。在No-Code RPA 的背景下， AppMaster提供了一套强大的自动化功能，使企业能够更轻松地跨流程、部门和行业部署和扩展 RPA 解决方案。据Forrester Research 预测，全球 RPA 市场预计将从 2016 年的 2.5 亿美元增长到 2021 年的 29 亿美元，这表明对自动化技术的需求不断增长。采用No-Code RPA 解决方案对这一市场增长做出了重大贡献，因为组织认识到需要敏捷、高效且经济高效的方法来实施和管理自动化计划。

No-Code RPA 最显着的优势之一是它能够减少与传统 RPA 实施相关的时间和成本。通常，RPA 项目需要在软件开发资源以及广泛的培训和入职流程方面进行大量投资。然而，像AppMaster这样的No-Code RPA 平台使组织能够以更快的速度、更低的成本部署自动化解决方案，因为它们不需要软件开发人员或 IT 团队的参与。 No-Code RPA 的另一个显着优势是其易用性和广泛的可访问性。 No-Code RPA 平台采用直观、用户友好的界面，允许具有不同技能和背景的个人创建和配置软件机器人，即使他们不熟悉编程语言或技术。因此，组织中更多的员工可以积极为自动化工作做出贡献，从而鼓励创新、协作和运营效率。

此外， No-Code RPA 有助于企业快速适应和可扩展。传统的 RPA 解决方案通常涉及漫长而复杂的开发周期，限制了组织快速响应不断变化的业务需求和市场条件的能力。相反， No-Code RPA 使用户能够方便地修改、测试和部署自动化解决方案，确保组织能够灵活地应对新的机遇、挑战和技术趋势。医疗保健行业是No-Code RPA 实际应用的一个说明性示例。医疗管理员通常需要处理与患者记录、保险索赔和账单信息相关的大量数据。借助No-Code RPA，这些管理专业人员可以轻松创建软件机器人来自动执行重复性任务，例如数据输入、文档处理和法规遵从性报告。其结果是显着减少体力劳动，降低数据不准确的风险，并提高运营效率。

No-Code机器人流程自动化是一种变革性的数字自动化方法，使组织能够充分发挥 RPA 的潜力，而无需传统上与编程和软件开发相关的技术复杂性和成本。借助AppMaster等领先的No-Code平台，企业可以轻松利用No-Code RPA 的强大功能来实现流程自动化、简化运营并培养创新和敏捷的文化。通过利用No-Code RPA 的时间、成本和开发效率，各行各业的组织都可以加速其数字化转型之旅，并在日益技术驱动的业务环境中获得竞争优势。