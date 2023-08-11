Автоматизация рабочих процессов — это динамичный и преобразующий технологический подход, который оптимизирует, автоматизирует и оптимизирует бизнес-процессы за счет бесшовной интеграции различных систем, программных приложений и человеческих ресурсов, задействованных в выполнении определенных задач или функций. В контексте no-code разработки автоматизация рабочих процессов включает в себя создание, настройку и развертывание автоматизированных рабочих процессов без необходимости написания какого-либо программного кода. Это значительно упрощает усилия, необходимые для выполнения сложных бизнес-процессов, повышает эффективность и снижает вероятность ошибок, что приводит к значительной экономии средств и времени для организаций любого размера.

Автоматизация рабочего процесса No-code включает использование передовых инструментов и методологий визуальной разработки, позволяющих нетехническим пользователям, также известным как гражданские разработчики, проектировать, создавать и запускать пользовательские приложения и программные решения без предварительного опыта кодирования. С помощью таких платформ, как AppMaster , пользователи могут визуально создавать модели данных, проектировать бизнес-процессы с помощью визуальных дизайнеров бизнес-процессов (BP) и устанавливать endpoints REST API и WebSocket Secure (WSS), составляющие серверные процессы для своих приложений.

Кроме того, AppMaster позволяет клиентам разрабатывать пользовательские интерфейсы веб-приложений с помощью функции drag-and-drop и выполнять бизнес-логику для отдельных компонентов с помощью Web BP Designer. Эти приложения полностью интерактивны, а веб-процессы выполняются в браузере пользователя. Для разработки мобильных приложений AppMaster предоставляет конструктор пользовательского интерфейса с функциями drag-and-drop и конструктор Mobile BP, упрощающий процесс создания, публикации и обновления приложений для платформ Android и iOS.

Одно из основных преимуществ автоматизации рабочих процессов в контексте no-code заключается в ее способности быстро генерировать исходный код и развертывать приложения. Когда пользователь нажимает кнопку «Опубликовать» на платформе AppMaster, он компилирует исходный код приложения, запускает тесты, упаковывает серверное приложение в контейнер Docker и развертывает его в облаке. AppMaster гарантирует, что все созданные приложения создаются с использованием современных фреймворков и языков программирования, таких как Go (golang) для внутренних приложений, Vue3 и JavaScript/TypeScript для веб-приложений, Kotlin и Jetpack Compose для приложений Android и SwiftUI для приложений iOS. Серверный подход AppMaster позволяет клиентам обновлять мобильные приложения с точки зрения пользовательского интерфейса, логики и ключей API, не отправляя новые версии в App Store и Play Market, тем самым существенно сокращая время простоя и время выхода на рынок.

В области автоматизации рабочих процессов AppMaster придерживается принципов прозрачности, масштабируемости и совместимости. AppMaster автоматически создает документацию для endpoints сервера и сценариев миграции схемы базы данных, помогая пользователям ориентироваться в процессе и поддерживать надлежащую документацию. Кроме того, приложения AppMaster демонстрируют превосходную масштабируемость и адаптируемость, обеспечивая совместимость с любой базой данных, совместимой с Postgresql, в качестве основной базы данных, что делает их подходящими для предприятий и сценариев использования с высокой нагрузкой.

Различные исследования и статистические данные показали влияние автоматизации рабочих процессов, особенно в области no-code. Gartner прогнозирует, что к 2024 году разработка приложений low-code будет составлять более 65% деятельности по разработке приложений. В отчете Forrester Wave также подчеркивается этот беспрецедентный рост автоматизации рабочих процессов и разработки без кода, и говорится, что к 2022 году объем рынка платформ low-code достигнет 21,2 миллиарда долларов, а совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 40%.

Чтобы проиллюстрировать эффективность автоматизации рабочих процессов, рассмотрим случай, когда отделу продаж организации необходимо обрабатывать запросы клиентов, запросы и генерировать предложения. Используя автоматизацию рабочих процессов, они могут создать комплексную систему, которая автоматически собирает и сортирует запросы, генерирует предложения на основе предопределенных параметров и уведомляет отдел продаж о необходимости немедленно связаться с клиентом. Это сокращает ручную работу отдела продаж и значительно повышает качество обслуживания клиентов.

Видение AppMaster по повышению эффективности и простоты автоматизации рабочих процессов как для технических, так и для нетехнических пользователей привело к созданию непревзойденной платформы по простоте использования, масштабируемости и адаптируемости. Используя передовые технологии и методологии, AppMaster позволяет пользователям создавать серверные, веб- и мобильные приложения, отвечающие широкому спектру потребностей бизнеса, при этом значительно сокращая затраты и сроки разработки. Благодаря решениям AppMaster для автоматизации рабочих процессов no-code, предприятия теперь могут сосредоточиться на инновациях и росте с новообретенной маневренностью и гибкостью.