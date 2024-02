Workflow Automation to dynamiczne i transformacyjne podejście technologiczne, które usprawnia, automatyzuje i optymalizuje procesy biznesowe poprzez bezproblemową integrację różnych systemów, aplikacji i zasobów ludzkich zaangażowanych w wykonywanie określonych zadań lub funkcji. W kontekście rozwoju bez kodu , Workflow Automation obejmuje tworzenie, dostosowywanie i wdrażanie zautomatyzowanych przepływów pracy, bez potrzeby pisania jakiegokolwiek kodu programistycznego. Znacznie upraszcza wysiłki wymagane do realizacji złożonych procesów biznesowych, zwiększa wydajność i ogranicza potencjalne błędy, co przekłada się na znaczne oszczędności kosztów i czasu dla organizacji każdej wielkości.

Automatyzacja przepływu pracy No-code polega na wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi i metod projektowania wizualnego, umożliwiając użytkownikom nietechnicznym, znanym również jako programiści obywatelscy, projektowanie, tworzenie i uruchamianie niestandardowych aplikacji i rozwiązań programowych bez wcześniejszej wiedzy na temat kodowania. Dzięki platformom takim jak AppMaster użytkownicy mogą wizualnie tworzyć modele danych, projektować procesy biznesowe za pomocą wizualnych projektantów procesów biznesowych (BP) oraz ustanawiać endpoints REST API i WebSocket Secure (WSS), stanowiące procesy zaplecza dla ich aplikacji.

Ponadto AppMaster umożliwia klientom projektowanie interfejsów użytkownika aplikacji internetowych za pomocą funkcji drag-and-drop oraz wykonywanie logiki biznesowej dla poszczególnych komponentów przy użyciu narzędzia Web BP Designer. Aplikacje te są w pełni interaktywne, a Web BP działają w przeglądarce użytkownika. Do tworzenia aplikacji mobilnych AppMaster zapewnia narzędzie do tworzenia interfejsów użytkownika, wyposażone w funkcje drag-and-drop oraz projektanta Mobile BP, usprawniające proces tworzenia, publikowania i aktualizowania aplikacji na platformy Android i iOS.

Jedną z głównych zalet Workflow Automation w kontekście no-code jest możliwość generowania kodu źródłowego i szybkiego wdrażania aplikacji. Kiedy użytkownik naciska przycisk „Opublikuj” na platformie AppMaster, kompiluje on kod źródłowy aplikacji, uruchamia testy, pakuje aplikację zaplecza do kontenera Docker i wdraża ją w chmurze. AppMaster zapewnia, że ​​wszystkie generowane aplikacje są budowane przy użyciu nowoczesnych frameworków i języków programowania, takich jak Go (golang) dla aplikacji backendowych, Vue3 i JavaScript/TypeScript dla aplikacji internetowych, Kotlin i Jetpack Compose dla aplikacji Android oraz SwiftUI dla aplikacji iOS. Oparte na serwerze podejście AppMaster umożliwia klientom aktualizację aplikacji mobilnych pod względem interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API bez przesyłania nowych wersji do App Store i Play Market, co znacznie skraca przestoje i czas wprowadzania na rynek.

W dziedzinie automatyzacji przepływu pracy AppMaster przestrzega zasad przejrzystości, skalowalności i kompatybilności. AppMaster automatycznie generuje dokumentację dla endpoints serwera i skrypty migracji schematu bazy danych, pomagając użytkownikom poruszać się po całym procesie i utrzymywać odpowiednią dokumentację. Ponadto aplikacje AppMaster wykazują doskonałą skalowalność i zdolność adaptacji, zapewniając kompatybilność z dowolną bazą danych kompatybilną z Postgresql jako podstawową bazą danych, dzięki czemu nadają się do zastosowań korporacyjnych i zastosowań o dużym obciążeniu.

Różne badania naukowe i statystyki wykazały wpływ automatyzacji przepływu pracy, zwłaszcza w domenie no-code. Gartner przewiduje, że do 2024 r. tworzenie aplikacji low-code będzie stanowić ponad 65% aktywności związanej z tworzeniem aplikacji. Raport Forrester Wave dodatkowo podkreśla ten bezprecedensowy wzrost automatyzacji przepływu pracy i rozwoju bez użycia kodu oraz stwierdza, że ​​do 2022 r. platformy low-code osiągną wielkość rynku na poziomie 21,2 miliarda dolarów, rosnąc przy skumulowanej rocznej stopie wzrostu (CAGR) na poziomie 40%.

Aby zilustrować skuteczność automatyzacji przepływu pracy, rozważmy przypadek, w którym zespół sprzedaży organizacji musi obsłużyć zapytania klientów, prośby i generować oferty. Korzystając z automatyzacji przepływu pracy, mogą stworzyć kompleksowy system, który automatycznie przechwytuje i sortuje zapytania, generuje wyceny na podstawie predefiniowanych parametrów i powiadamia zespół sprzedaży, aby niezwłocznie skontaktował się z klientem. Zmniejsza to ręczny wysiłek zespołu sprzedaży i znacznie poprawia jakość obsługi klienta.

Wizja AppMaster mająca na celu zwiększenie wydajności i prostoty automatyzacji przepływu pracy zarówno dla użytkowników technicznych, jak i nietechnicznych, zaowocowała niezrównaną platformą łatwości użytkowania, skalowalności i możliwości adaptacji. Wykorzystując najnowocześniejsze technologie i metodologie, AppMaster umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, które zaspokajają szerokie spektrum potrzeb biznesowych, jednocześnie znacznie zmniejszając koszty i terminy rozwoju. Dzięki rozwiązaniom AppMaster do automatyzacji przepływu pracy no-code firmy mogą teraz skupić się na innowacjach i rozwoju dzięki nowo odkrytej zwinności i elastyczności.