Automatisierung von Arbeitsabläufen

Workflow-Automatisierung ist ein dynamischer und transformativer Technologieansatz, der Geschäftsprozesse rationalisiert, automatisiert und optimiert, indem verschiedene Systeme, Softwareanwendungen und Personalressourcen, die an der Ausführung bestimmter Aufgaben oder Funktionen beteiligt sind, nahtlos integriert werden. Im Kontext der No-Code- Entwicklung umfasst Workflow-Automatisierung die Erstellung, Anpassung und Bereitstellung automatisierter Workflows, ohne dass Programmiercode geschrieben werden muss. Es vereinfacht den Aufwand für die Ausführung komplexer Geschäftsprozesse erheblich, erhöht die Effizienz und reduziert potenzielle Fehler, was zu erheblichen Kosten- und Zeiteinsparungen für Unternehmen jeder Größe führt.

Bei No-code Workflow-Automatisierung werden fortschrittliche visuelle Entwicklungstools und -methoden verwendet, die es technisch nicht versierten Benutzern, auch Citizen Developer genannt, ermöglichen, benutzerdefinierte Anwendungen und Softwarelösungen ohne vorherige Programmierkenntnisse zu entwerfen, zu erstellen und zu starten. Mit Plattformen wie AppMaster können Benutzer Datenmodelle visuell erstellen, Geschäftsprozesse mit visuellen Business Process (BP) Designern entwerfen und REST API- und WebSocket Secure (WSS) endpoints einrichten, die Backend-Prozesse für ihre Anwendungen bilden.

Darüber hinaus ermöglicht AppMaster Kunden, Benutzeroberflächen für Webanwendungen per drag-and-drop Funktionalität zu entwerfen und Geschäftslogik für einzelne Komponenten mit Web BP Designer auszuführen. Diese Anwendungen sind vollständig interaktiv, wobei die Web-BPs im Browser des Benutzers ausgeführt werden. Für die Entwicklung mobiler Anwendungen stellt AppMaster einen UI-Builder mit zahlreichen drag-and-drop Funktionen und einem Mobile BP-Designer bereit, der den Prozess der Erstellung, Veröffentlichung und Aktualisierung von Anwendungen für Android- und iOS-Plattformen optimiert.

Einer der Hauptvorteile der Workflow-Automatisierung im no-code Kontext liegt in der Fähigkeit, Quellcode zu generieren und Anwendungen schnell bereitzustellen. Wenn ein Benutzer auf der AppMaster Plattform auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ klickt, kompiliert sie den Quellcode der Anwendung, führt Tests aus, packt die Backend-Anwendung in einen Docker-Container und stellt sie in der Cloud bereit. AppMaster stellt sicher, dass alle generierten Anwendungen mit modernen Frameworks und Programmiersprachen wie Go (Golang) für Backend-Anwendungen, Vue3 und JavaScript/TypeScript für Webanwendungen, Kotlin und Jetpack Compose für Android-Anwendungen und SwiftUI für iOS-Anwendungen erstellt werden. Der servergesteuerte Ansatz von AppMaster ermöglicht es Kunden, mobile Anwendungen im Hinblick auf Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel zu aktualisieren, ohne neue Versionen an den App Store und Play Market zu übermitteln, wodurch Ausfallzeiten und Markteinführungszeiten erheblich reduziert werden.

Im Bereich der Workflow-Automatisierung hält AppMaster an den Prinzipien der Transparenz, Skalierbarkeit und Kompatibilität fest. AppMaster generiert automatisch Dokumentationen für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts und hilft Benutzern, durch den Prozess zu navigieren und eine ordnungsgemäße Dokumentation aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus weisen AppMaster Anwendungen eine hervorragende Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit auf, indem sie Kompatibilität mit jeder Postgresql-kompatiblen Datenbank als Primärdatenbank bieten, wodurch sie für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle geeignet sind.

Verschiedene Forschungsstudien und Statistiken haben die Auswirkungen der Workflow-Automatisierung gezeigt, insbesondere im no-code Bereich. Gartner prognostiziert, dass low-code Anwendungsentwicklung bis 2024 über 65 % der Anwendungsentwicklungsaktivitäten ausmachen wird. Der Forrester Wave-Bericht betont dieses beispiellose Wachstum der Workflow-Automatisierung und der No-Code-Entwicklung weiter und gibt an low-code Plattformen bis 2022 eine Marktgröße von 21,2 Milliarden US-Dollar erreichen werden, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 40 % entspricht.

Um die Wirksamkeit der Workflow-Automatisierung zu veranschaulichen, stellen Sie sich einen Fall vor, in dem das Vertriebsteam eines Unternehmens Kundenanfragen und -wünsche bearbeiten und Angebote erstellen muss. Mithilfe der Workflow-Automatisierung können sie ein umfassendes System erstellen, das Anfragen automatisch erfasst und sortiert, Angebote auf der Grundlage vordefinierter Parameter erstellt und das Vertriebsteam benachrichtigt, um umgehend mit dem Kunden Kontakt aufzunehmen. Dadurch wird der manuelle Aufwand des Vertriebsteams reduziert und das Kundenerlebnis deutlich verbessert.

Die Vision von AppMaster, die Effizienz und Einfachheit der Workflow-Automatisierung sowohl für technische als auch nicht-technische Benutzer zu verbessern, hat zu einer konkurrenzlosen Plattform mit Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit geführt. Durch die Nutzung modernster Technologien und Methoden ermöglicht AppMaster Benutzern die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, die ein breites Spektrum an Geschäftsanforderungen abdecken und gleichzeitig Entwicklungskosten und Zeitpläne erheblich reduzieren. Mit den no-code Workflow-Automatisierungslösungen von AppMaster können sich Unternehmen jetzt mit neu gewonnener Agilität und Flexibilität auf Innovation und Wachstum konzentrieren.