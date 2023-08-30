AppMaster

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CI/CD 流程是持续集成和持续部署的缩写，是一种复杂的软件开发实践，强调以无缝和自动化的方式集成代码、测试和部署应用程序的重要性。持续集成 (CI) 侧重于每次更新时代码的集成和自动测试，而持续交付 (CD) 则管理应用程序到各种环境中的分发和发布，包括暂存、测试和生产。 CI/CD 流程构成了现代 DevOps 理念中的一个基本要素，使开发团队能够提高效率、快速识别错误并快速发布高质量的应用程序。对于寻求简化复杂应用程序的开发和部署的 IT 专业人员来说，是一个值得考虑的理想平台。凭借其强大的 CI/CD 采用的支持，使客户能够轻松高效地构建后端、Web 和移动应用程序，提供卓越的性能和响应能力，同时最大限度地减少财务和技术债务。

随着行业研究强调对简化开发流程的需求不断增长，预计到 2026 年，DevOps 软件市场将达到 150 亿美元左右。在这个快速发展的环境中，强大的 CI/CD 管道对于确保软件部署快速、可靠、可靠至关重要。和高效。敏捷开发团队广泛依赖此类实践来实现更短的发布周期和缩短的上市时间间隔，使他们能够更有效地响应不断变化的用户需求和竞争激烈的市场力量。

实施全面的 CI/CD 流程可能会令人畏惧；然而， AppMaster强大且易于使用的平台大大简化了该过程。 AppMaster使客户能够通过 BP Designer、REST API 和 WSS 端点直观地创建数据模型（数据库模式）、业务逻辑（使用业务流程）。此外，该平台允许客户使用drag-and-drop功能轻松设计用户界面。然后， AppMaster将这些蓝图转换为可执行的二进制文件或源代码，具体取决于客户的订阅级别。

在持续集成方面， AppMaster确保无缝代码集成，以防止冲突并及时检测错误。每次代码更新后都会自动执行单元测试和集成测试，从而提供有关代码质量、稳定性和潜在问题的宝贵见解，这些问题可以在继续开发过程之前进行修复。另一方面，持续部署通过自动化部署的各个阶段（例如构建工件、打包并将其部署到目标环境）来确保应用程序的顺利更新。

完全集成的 CI/CD 流程的主要好处之一是可以节省大量时间和财务资源。 Puppet Labs 最近的一项研究表明，与低绩效组织相比，拥有强大 CI/CD 管道的高性能 IT 组织在交付软件方面的效率提高了 200 倍，部署频率提高了 30 倍，故障率降低了 60 倍。 AppMaster致力于在其平台内提供这种水平的效率，确保为客户提供 10 倍的开发速度和三倍的成本效益。

AppMaster的一个显着特点是能够从头开始重新生成应用程序，而不会积累技术债务。每当蓝图发生新的更改时， AppMaster都会在30秒内生成新的应用程序集，有效消除技术债务并确保应用程序保持更新和高效。此外， AppMaster还提供与任何 PostgreSQL 兼容数据库作为主数据库的兼容性。此外，该平台增强的可扩展性即使在高负载场景和企业用例中也能保证可靠的性能。

AppMaster的CI/CD流程将开发人员从繁琐的手动部署流程的约束中解放出来，使他们能够专注于重要的业务逻辑和应用程序功能。通过提供全面、无缝的部署管道， AppMaster使开发人员能够快速高效地创建、测试和部署应用程序，从而实现高度经济高效且可扩展的开发流程。随着企业意识到在现代软件开发范式中采用 CI/CD 流程的价值， AppMaster no-code平台将自己定位为行业领先的解决方案，体现了 CI、CD 和 DevOps 加速应用的最佳原则创建并最大限度地减少技术债务。