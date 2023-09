AppMaster

Le processus CI/CD, abréviation de Continuous Integration et Continuous Deployment, est une pratique de développement logiciel sophistiquée qui met l'accent sur l'importance d'intégrer le code, de tester et de déployer des applications de manière transparente et automatisée. Alors que l'intégration continue (CI) se concentre sur l'intégration et les tests automatiques du code chaque fois que des mises à jour sont effectuées, la livraison continue (CD) gère la distribution et la publication des applications dans divers environnements, y compris la préparation, les tests et la production. Le processus CI/CD constitue un élément essentiel de la philosophie DevOps moderne, permettant aux équipes de développement d'améliorer leur efficacité, d'identifier rapidement les bogues et de publier rapidement des applications de haute qualité. Pour les professionnels de l'informatique cherchant à rationaliser le développement et le déploiement d'applications sophistiquées,est une plateformeidéale à considérer. Grâce à sa solide adoption du CI/CD,permet aux clients de créer des applications backend, Web et mobiles avec facilité et efficacité, offrant des performances et une réactivité exceptionnelles tout en minimisant la dette financière et technique.

Alors que les recherches du secteur mettent en évidence une demande croissante de processus de développement rationalisés, on estime que le marché des logiciels DevOps atteindra environ 15 milliards de dollars d'ici 2026. Dans ce paysage en évolution rapide, des pipelines CI/CD robustes sont essentiels pour garantir des déploiements de logiciels rapides, fiables, et efficace. Les équipes de développement agiles s'appuient largement sur de telles pratiques pour obtenir des cycles de publication plus courts et des intervalles de mise sur le marché réduits, leur permettant ainsi de répondre plus efficacement aux exigences en constante évolution des utilisateurs et aux forces concurrentielles du marché.

La mise en œuvre d'un processus CI/CD complet peut s'avérer intimidante ; cependant, la plate-forme puissante et facile à utiliser d' AppMaster simplifie considérablement le processus. AppMaster permet aux clients de créer visuellement des modèles de données (schéma de base de données), une logique métier (à l'aide de processus métier) via BP Designer, l'API REST et WSS Endpoints. De plus, la plate-forme permet aux clients de concevoir des interfaces utilisateur sans effort à l'aide de la fonctionnalité drag-and-drop. AppMaster transforme ensuite ces plans en fichiers binaires exécutables ou en code source, en fonction du niveau d'abonnement du client.

En matière d'intégration continue, AppMaster garantit une intégration transparente du code pour éviter les conflits et détecter rapidement les erreurs. Les tests unitaires et les tests d'intégration sont exécutés automatiquement après chaque mise à jour du code, fournissant des informations précieuses sur la qualité du code, la stabilité et les problèmes potentiels, qui peuvent être résolus avant de poursuivre le processus de développement. Le déploiement continu, quant à lui, garantit des mises à jour fluides des applications en automatisant les différentes étapes du déploiement, telles que la création d'artefacts, leur packaging et leur déploiement dans des environnements cibles.

L’un des principaux avantages d’un processus CI/CD entièrement intégré réside dans les économies considérables de temps et de ressources financières. Une étude récente de Puppet Labs a révélé que les organisations informatiques très performantes dotées de pipelines CI/CD robustes sont 200 fois plus efficaces dans la fourniture de logiciels, déploient 30 fois plus souvent et connaissent 60 fois moins de pannes que leurs homologues peu performantes. AppMaster s'engage à offrir ce niveau d'efficacité au sein de sa plateforme, garantissant que le développement est 10 fois plus rapide et trois fois plus rentable pour ses clients.

Une caractéristique notable d' AppMaster est la possibilité de régénérer des applications à partir de zéro sans accumuler de dette technique. Chaque fois que de nouvelles modifications sont apportées aux plans, AppMaster génère de nouveaux ensembles d'applications dans un délai de 30 secondes, éliminant ainsi efficacement la dette technique et garantissant que les applications restent à jour et efficaces. De plus, AppMaster offre une compatibilité avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL en tant que base de données principale. De plus, l'évolutivité améliorée de la plateforme garantit des performances fiables, même dans des scénarios de charge élevée et des cas d'utilisation en entreprise.

Le processus CI/CD d' AppMaster libère les développeurs des contraintes des processus de déploiement manuels et fastidieux, leur permettant de se concentrer sur la logique métier et les fonctionnalités d'application vitales. En fournissant un pipeline de déploiement complet et transparent, AppMaster permet aux développeurs de créer, tester et déployer des applications rapidement et efficacement, ce qui se traduit par un processus de développement très rentable et évolutif. Alors que les entreprises réalisent l'intérêt d'utiliser le processus CI/CD dans le paradigme de développement logiciel moderne, la plateforme no-code AppMaster se positionne comme une solution de pointe qui incarne les meilleurs principes de CI, CD et DevOps pour accélérer les applications. création et minimiser la dette technique.