AppMaster

no-code

AppMaster

Der CI/CD-Prozess, eine Abkürzung für Continuous Integration und Continuous Deployment, ist eine hochentwickelte Softwareentwicklungspraxis, die die Bedeutung der nahtlosen und automatisierten Integration von Code, Tests und Bereitstellung von Anwendungen betont. Während sich Continuous Integration (CI) auf die Integration und das automatische Testen von Code bei jeder Aktualisierung konzentriert, verwaltet Continuous Delivery (CD) die Verteilung und Veröffentlichung von Anwendungen in verschiedenen Umgebungen, einschließlich Staging, Test und Produktion. Der CI/CD-Prozess stellt ein wesentliches Element der modernen DevOps-Philosophie dar und ermöglicht es Entwicklungsteams, die Effizienz zu steigern, Fehler schnell zu identifizieren und hochwertige Anwendungen schnell zu veröffentlichen. Für IT-Experten, die die Entwicklung und Bereitstellung anspruchsvoller Anwendungen optimieren möchten, isteine idealePlattform. Dank seiner robusten CI/CD-Einführung ermöglichtseinen Kunden die einfache und effiziente Erstellung von Backend-, Web- und Mobilanwendungen und bietet dabei außergewöhnliche Leistung und Reaktionsfähigkeit bei gleichzeitiger Minimierung finanzieller und technischer Schulden.

Da Branchenforschungen einen steigenden Bedarf an optimierten Entwicklungsprozessen belegen, wird geschätzt, dass der DevOps-Softwaremarkt bis 2026 ein Volumen von rund 15 Milliarden US-Dollar erreichen wird. In dieser sich schnell entwickelnden Landschaft sind robuste CI/CD-Pipelines von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Softwarebereitstellungen schnell und zuverlässig sind. und effizient. Agile Entwicklungsteams greifen in hohem Maße auf solche Praktiken zurück, um kürzere Release-Zyklen und verkürzte Time-to-Market-Intervalle zu erreichen, sodass sie effektiver auf sich ständig ändernde Benutzeranforderungen und wettbewerbsorientierte Marktkräfte reagieren können.

Die Implementierung eines umfassenden CI/CD-Prozesses kann entmutigend sein; Die leistungsstarke, benutzerfreundliche Plattform von AppMaster vereinfacht den Prozess jedoch erheblich. AppMaster ermöglicht Kunden die visuelle Erstellung von Datenmodellen (Datenbankschemata) und Geschäftslogik (unter Verwendung von Geschäftsprozessen) über BP Designer, REST API und WSS-Endpunkte. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform Kunden die mühelose Gestaltung von Benutzeroberflächen mithilfe drag-and-drop Funktionalität. AppMaster wandelt diese Blaupausen dann je nach Abonnementstufe des Kunden in ausführbare Binärdateien oder Quellcode um.

Beim Thema Continuous Integration sorgt AppMaster für eine nahtlose Code-Integration, um Konflikte zu vermeiden und Fehler zeitnah zu erkennen. Unit-Tests und Integrationstests werden nach jedem Code-Update automatisch ausgeführt und liefern wertvolle Einblicke in die Qualität, Stabilität und potenzielle Probleme des Codes, die behoben werden können, bevor der Entwicklungsprozess fortgesetzt wird. Continuous Deployment hingegen gewährleistet reibungslose Anwendungsaktualisierungen, indem es die verschiedenen Phasen der Bereitstellung automatisiert, z. B. das Erstellen von Artefakten, das Verpacken und deren Bereitstellung in Zielumgebungen.

Einer der Hauptvorteile eines vollständig integrierten CI/CD-Prozesses ist die erhebliche Zeit- und Finanzeinsparung. Eine aktuelle Studie von Puppet Labs ergab, dass leistungsstarke IT-Organisationen mit robusten CI/CD-Pipelines 200-mal effizienter bei der Bereitstellung von Software sind, 30-mal häufiger bereitstellen und 60-mal weniger Ausfälle erleben als ihre leistungsschwachen Pendants. AppMaster ist bestrebt, dieses Maß an Effizienz innerhalb seiner Plattform zu erreichen und sicherzustellen, dass die Entwicklung für seine Kunden zehnmal schneller und dreimal kostengünstiger ist.

Eine bemerkenswerte Funktion von AppMaster ist die Möglichkeit, Anwendungen von Grund auf neu zu generieren, ohne technische Schulden anzuhäufen. Immer wenn neue Änderungen an den Blaupausen vorgenommen werden, generiert AppMaster innerhalb von 30 Sekunden neue Anwendungssätze, wodurch technische Schulden effektiv beseitigt werden und sichergestellt wird, dass die Anwendungen aktuell und effizient bleiben. Darüber hinaus bietet AppMaster Kompatibilität mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als Primärdatenbank. Darüber hinaus garantiert die verbesserte Skalierbarkeit der Plattform eine zuverlässige Leistung auch in Hochlastszenarien und Unternehmensanwendungsfällen.

Der CI/CD-Prozess von AppMaster befreit Entwickler von den Zwängen mühsamer, manueller Bereitstellungsprozesse und ermöglicht ihnen, sich auf wichtige Geschäftslogik und Anwendungsfunktionen zu konzentrieren. Durch die Bereitstellung einer umfassenden und nahtlosen Bereitstellungspipeline ermöglicht AppMaster Entwicklern, Anwendungen schnell und effizient zu erstellen, zu testen und bereitzustellen, was zu einem äußerst kostengünstigen und skalierbaren Entwicklungsprozess führt. Da Unternehmen den Wert des Einsatzes des CI/CD-Prozesses im modernen Softwareentwicklungsparadigma erkennen, positioniert sich die no-code Plattform AppMaster als branchenführende Lösung, die die besten Prinzipien von CI, CD und DevOps zur Beschleunigung von Anwendungen verkörpert Erstellung und Minimierung technischer Schulden.