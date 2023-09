AppMaster

no-code

AppMaster

O processo CI/CD, uma abreviatura de Continuous Integration and Continuous Deployment, é uma prática sofisticada de desenvolvimento de software que enfatiza a importância de integrar código, testar e implantar aplicativos de maneira contínua e automatizada. Enquanto a Integração Contínua (CI) se concentra na integração e no teste automático de código sempre que atualizações são feitas, a Entrega Contínua (CD) gerencia a distribuição e o lançamento de aplicativos em vários ambientes, incluindo preparação, teste e produção. O processo CI/CD constitui um elemento essencial dentro da filosofia DevOps moderna, permitindo que as equipes de desenvolvimento aumentem a eficiência, identifiquem bugs rapidamente e lancem aplicativos de alta qualidade rapidamente. Para profissionais de TI que buscam agilizar o desenvolvimento e implantação de aplicativos sofisticados,é uma plataformaideal a ser considerada. Impulsionado por sua adoção robusta de CI/CD,permite que os clientes criem aplicativos back-end, web e móveis com facilidade e eficiência, oferecendo desempenho e capacidade de resposta excepcionais, ao mesmo tempo que minimiza dívidas financeiras e técnicas.

À medida que a pesquisa da indústria destaca uma demanda crescente por processos de desenvolvimento simplificados, estima-se que o mercado de software DevOps atingirá cerca de US$ 15 bilhões até 2026. Neste cenário em rápida evolução, pipelines robustos de CI/CD são cruciais para garantir que as implantações de software sejam rápidas, confiáveis, e eficiente. As equipes de desenvolvimento ágil dependem amplamente dessas práticas para alcançar ciclos de lançamento mais curtos e intervalos de tempo de lançamento no mercado reduzidos, permitindo-lhes responder de forma mais eficaz às necessidades dos usuários em constante mudança e às forças competitivas do mercado.

Implementar um processo abrangente de CI/CD pode ser assustador; entretanto, a plataforma poderosa e fácil de usar do AppMaster simplifica substancialmente o processo. AppMaster permite que os clientes criem visualmente modelos de dados (esquema de banco de dados), lógica de negócios (usando processos de negócios) por meio de BP Designer, API REST e WSS Endpoints. Além disso, a plataforma permite que os clientes projetem interfaces de usuário sem esforço, usando a funcionalidade drag-and-drop. AppMaster então transforma esses projetos em arquivos binários executáveis ​​ou código-fonte, dependendo do nível de assinatura do cliente.

Quando se trata de integração contínua, AppMaster garante integração perfeita de código para evitar conflitos e detectar erros prontamente. Os testes de unidade e de integração são executados automaticamente após cada atualização de código, fornecendo informações valiosas sobre a qualidade, a estabilidade e os possíveis problemas do código, que podem ser solucionados antes de avançar no processo de desenvolvimento. A implantação contínua, por outro lado, garante atualizações suaves de aplicativos, automatizando os vários estágios de implantação, como construção de artefatos, empacotamento e implantação em ambientes de destino.

Um dos principais benefícios de um processo CI/CD totalmente integrado é a economia considerável de tempo e recursos financeiros. Um estudo recente da Puppet Labs revelou que organizações de TI de alto desempenho com pipelines robustos de CI/CD são 200 vezes mais eficientes no fornecimento de software, implantam 30 vezes mais frequentemente e atingem 60 vezes menos falhas do que suas contrapartes de baixo desempenho. AppMaster se dedica a fornecer esse nível de eficiência em sua plataforma, garantindo que o desenvolvimento seja 10 vezes mais rápido e três vezes mais econômico para seus clientes.

Um recurso notável do AppMaster é a capacidade de regenerar aplicativos do zero sem acumular dívidas técnicas. Sempre que novas alterações são feitas nos blueprints, AppMaster gera novos conjuntos de aplicativos em 30 segundos, eliminando efetivamente o débito técnico e garantindo que os aplicativos permaneçam atualizados e eficientes. Além disso, AppMaster oferece compatibilidade com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como banco de dados primário. Além disso, a escalabilidade aprimorada da plataforma garante um desempenho confiável mesmo em cenários de alta carga e casos de uso empresarial.

O processo CI/CD do AppMaster libera os desenvolvedores das restrições de processos tediosos e manuais de implantação, permitindo que eles se concentrem na lógica de negócios vital e nos recursos do aplicativo. Ao fornecer um pipeline de implantação abrangente e contínuo, AppMaster permite que os desenvolvedores criem, testem e implantem aplicativos de forma rápida e eficiente, resultando em um processo de desenvolvimento altamente econômico e escalonável. À medida que as empresas percebem o valor de empregar o processo CI/CD no paradigma moderno de desenvolvimento de software, a plataforma no-code AppMaster se posiciona como uma solução líder do setor que incorpora os melhores princípios de CI, CD e DevOps para acelerar aplicativos criação e minimizar a dívida técnica.