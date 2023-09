O Ciclo de Feedback CI/CD, no contexto de Integração Contínua e Implantação Contínua, refere-se ao processo de coleta e análise contínua de dados de vários estágios de desenvolvimento e implantação de software para identificar áreas de melhoria, otimizar fluxos de trabalho e refinar a entrega geral de software. processo. Esta abordagem iterativa ao desenvolvimento de software garante que o resultado seja consistentemente congruente com o resultado desejado, aumentando assim a eficiência e a eficácia dos processos de desenvolvimento de software, minimizando a dívida técnica, maximizando o potencial de inovação e, em última análise, resultando numa experiência excecional para o utilizador final.

No centro do ciclo de feedback CI/CD está o princípio da automação. A implementação da automação em todas as fases do ciclo de vida de desenvolvimento de software permite que as equipes se concentrem menos em tarefas repetitivas e mundanas e mais nos aspectos críticos do projeto. A plataforma no-code do AppMaster, por exemplo, agiliza o desenvolvimento de aplicativos, automatizando a geração de aplicativos com base em projetos definidos pelo usuário. Isto não só acelera os prazos de entrega, mas também elimina a possibilidade de erro humano, mantendo assim o mais alto padrão de qualidade e desempenho.

Integração Contínua (CI) é o estágio inicial do Ciclo de Feedback CI/CD, envolvendo a integração de alterações de código feitas por cada membro da equipe em um repositório compartilhado várias vezes ao dia. O principal objetivo da CI é garantir que os componentes de software funcionem perfeitamente juntos, evitando erros e regressões. AppMaster remove as barreiras da CI ao compilar e integrar automaticamente o código de vários contribuidores, garantindo assim que os componentes do software se encaixem conforme pretendido.

A implantação contínua (CD), por outro lado, envolve a implantação automática do código integrado em ambientes de produção e teste, permitindo que as equipes identifiquem rapidamente os problemas e tomem medidas corretivas. Ao testar e implementar mudanças continuamente, as equipes podem garantir que apenas aplicativos totalmente funcionais e de alta qualidade sejam entregues aos usuários finais. Com AppMaster, cada vez que o botão “Publicar” é pressionado, a plataforma compila os aplicativos, executa testes, empacota-os em contêineres Docker e os implanta na nuvem. Os aplicativos gerados pelo cliente são compatíveis com diversas plataformas, incluindo Go, Vue3 e Kotlin, oferecendo flexibilidade e escalabilidade incomparáveis.

O monitoramento e a coleta de dados dos processos de CI e CD permitem que as equipes identifiquem gargalos, ineficiências e áreas de melhoria, refinando e otimizando ainda mais seus fluxos de trabalho. O emprego de KPIs (indicadores-chave de desempenho), como frequência de implantação, prazo de entrega para mudanças, taxa de falhas de alterações e tempo médio de recuperação, pode fornecer insights úteis sobre a integridade do pipeline de CI/CD de uma organização. Com esta informação, as equipas podem tomar decisões informadas sobre os processos de desenvolvimento de software, maximizando o potencial de inovação e crescimento.

No contexto da plataforma AppMaster, o ciclo de feedback CI/CD é parte integrante de sua abordagem no-code para o desenvolvimento de aplicativos. Utilizando ferramentas visuais como o BP Designer, os clientes podem criar aplicativos abrangentes sem escrever uma única linha de código, enquanto a plataforma gerencia automaticamente o pipeline de CI/CD, integrando, implantando e testando continuamente os aplicativos à medida que as alterações são feitas. Além disso, AppMaster gera documentação Swagger (API aberta) e scripts de migração de esquema de banco de dados para cada projeto, garantindo transparência e compatibilidade entre os diferentes componentes do sistema de software.

Uma vantagem significativa do Loop de Feedback CI/CD no AppMaster é sua capacidade de eliminar dívidas técnicas. Como a plataforma gera aplicativos do zero sempre que são feitas alterações nos projetos, os clientes sempre têm acesso à versão mais recente e otimizada de seu software, sem problemas de legado. Isso garante que o software permaneça escalonável, sustentável e eficiente durante todo o seu ciclo de vida.

Além disso, os aplicativos AppMaster são compatíveis com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como banco de dados primário e podem acomodar casos de uso corporativos e de alta carga devido aos seus aplicativos de back-end sem estado compilados gerados com Go. Isso permite que os clientes aproveitem todos os recursos do seu software, independentemente do tamanho ou da complexidade do projeto.

Concluindo, o Ciclo de Feedback CI/CD é uma metodologia poderosa que permite que empresas e equipes de desenvolvimento refinem, otimizem e inovem continuamente em seus processos de desenvolvimento de software. Plataformas como AppMaster aproveitam essa abordagem para oferecer uma solução abrangente, eficiente e escalonável para a construção de aplicativos web, móveis e de back-end. Ao aproveitar o poder do Ciclo de Feedback CI/CD, as organizações podem permanecer ágeis, competitivas e responsivas às demandas em constante mudança do cenário tecnológico.