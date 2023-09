Die CI/CD-Feedbackschleife bezieht sich im Kontext von Continuous Integration und Continuous Deployment auf den Prozess der kontinuierlichen Erfassung und Analyse von Daten aus verschiedenen Phasen der Softwareentwicklung und -bereitstellung, um Verbesserungsbereiche zu identifizieren, Arbeitsabläufe zu optimieren und die gesamte Softwarebereitstellung zu verfeinern Verfahren. Dieser iterative Ansatz bei der Softwareentwicklung stellt sicher, dass die Ausgabe stets mit dem gewünschten Ergebnis übereinstimmt, wodurch die Effizienz und Effektivität von Softwareentwicklungsprozessen erhöht, technische Schulden minimiert, das Innovationspotenzial maximiert und letztendlich zu einem außergewöhnlichen Endbenutzererlebnis geführt werden.

Das Herzstück der CI/CD-Feedbackschleife ist das Prinzip der Automatisierung. Durch die Implementierung der Automatisierung in jeder Phase des Softwareentwicklungslebenszyklus können sich Teams weniger auf sich wiederholende, alltägliche Aufgaben und mehr auf kritische Aspekte des Projekts konzentrieren. Die no-code Plattform von AppMaster optimiert beispielsweise die Anwendungsentwicklung, indem sie die Generierung von Anwendungen auf der Grundlage benutzerdefinierter Blaupausen automatisiert. Dies verkürzt nicht nur die Lieferzeiten, sondern eliminiert auch die Möglichkeit menschlicher Fehler und sorgt so für die Aufrechterhaltung höchster Qualitäts- und Leistungsstandards.

Continuous Integration (CI) ist die Anfangsphase der CI/CD-Feedbackschleife, bei der Codeänderungen durch jedes Teammitglied mehrmals täglich in ein gemeinsames Repository integriert werden. Das Hauptziel von CI besteht darin, sicherzustellen, dass Softwarekomponenten nahtlos zusammenarbeiten und Fehler und Rückschritte verhindert werden. AppMaster beseitigt die Barrieren für CI, indem es den Code verschiedener Mitwirkender automatisch kompiliert und integriert und so sicherstellt, dass Softwarekomponenten wie vorgesehen zusammenpassen.

Continuous Deployment (CD) hingegen umfasst die automatische Bereitstellung des integrierten Codes in Produktions- und Testumgebungen, sodass Teams Probleme schnell identifizieren und Korrekturmaßnahmen ergreifen können. Durch kontinuierliches Testen und Bereitstellen von Änderungen können Teams sicherstellen, dass den Endbenutzern nur qualitativ hochwertige, voll funktionsfähige Anwendungen bereitgestellt werden. Mit AppMaster kompiliert die Plattform jedes Mal, wenn die Schaltfläche „Veröffentlichen“ gedrückt wird, die Anwendungen, führt Tests durch, packt sie in Docker-Container und stellt sie in der Cloud bereit. Vom Kunden erstellte Anwendungen sind mit einer Vielzahl von Plattformen kompatibel, darunter Go, Vue3 und Kotlin, und bieten beispiellose Flexibilität und Skalierbarkeit.

Durch die Überwachung und Erfassung von Daten aus CI- und CD-Prozessen können Teams Engpässe, Ineffizienzen und Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren und so ihre Arbeitsabläufe weiter verfeinern und optimieren. Die Verwendung von KPIs (Key Performance Indicators) wie Bereitstellungshäufigkeit, Vorlaufzeit für Änderungen, Änderungsfehlerrate und mittlere Zeit bis zur Wiederherstellung kann nützliche Einblicke in den Zustand der CI/CD-Pipeline eines Unternehmens liefern. Mit diesen Informationen können Teams fundierte Entscheidungen über Softwareentwicklungsprozesse treffen und so das Potenzial für Innovation und Wachstum maximieren.

Im Kontext der AppMaster Plattform ist die CI/CD-Feedbackschleife ein integraler Bestandteil ihres no-code Ansatzes für die Anwendungsentwicklung. Mit visuellen Tools wie dem BP Designer können Kunden umfassende Anwendungen erstellen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen, während die Plattform die CI/CD-Pipeline automatisch verwaltet und Anwendungen kontinuierlich integriert, bereitstellt und testet, wenn Änderungen vorgenommen werden. Darüber hinaus generiert AppMaster Swagger-Dokumentation (offene API) und Datenbankschema-Migrationsskripts für jedes Projekt und gewährleistet so Transparenz und Kompatibilität zwischen verschiedenen Komponenten des Softwaresystems.

Ein wesentlicher Vorteil der CI/CD-Feedbackschleife in AppMaster ist ihre Fähigkeit, technische Schulden zu beseitigen. Da die Plattform jedes Mal, wenn Änderungen an den Blaupausen vorgenommen werden, Anwendungen von Grund auf generiert, haben Kunden immer Zugriff auf die neueste, optimierteste Version ihrer Software, ohne dass es zu Altlastenproblemen kommt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Software über den gesamten Lebenszyklus hinweg skalierbar, wartbar und effizient bleibt.

Darüber hinaus sind AppMaster Anwendungen mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als Primärdatenbank kompatibel und können aufgrund ihrer mit Go generierten kompilierten, zustandslosen Backend-Anwendungen Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle unterstützen. Dadurch können Kunden die volle Leistungsfähigkeit ihrer Software nutzen, unabhängig von der Größe oder Komplexität des Projekts.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die CI/CD-Feedbackschleife eine leistungsstarke Methodik ist, die es Unternehmen und Entwicklungsteams ermöglicht, ihre Softwareentwicklungsprozesse kontinuierlich zu verfeinern, zu optimieren und zu innovieren. Plattformen wie AppMaster nutzen diesen Ansatz, um eine umfassende, effiziente und skalierbare Lösung für die Erstellung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen anzubieten. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit der CI/CD-Feedbackschleife können Unternehmen agil und wettbewerbsfähig bleiben und auf die sich ständig ändernden Anforderungen der Technologielandschaft reagieren.