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CI/CD 平台

Aug 30, 2023

CI/CD（持续集成和持续部署）平台是一个综合系统，旨在自动化、管理和优化软件开发和发布生命周期的各个阶段。在现代软件工程的背景下，CI/CD 平台在简化迭代开发流程方面发挥着至关重要的作用，使开发人员能够快速、一致地向用户交付高质量的软件产品，缩短上市时间，并确保将变更引入到产品中。系统可以无缝集成、测试和部署，而不会破坏现有功能。

CI/CD 平台的主要目标是消除软件开发生命周期中的人工干预，从而减少人为错误、优化资源分配并在开发团队之间培养协作和透明的文化。这是通过实施各种自动化工具、方法和流程来实现的，这些工具、方法和流程能够持续集成、测试和部署代码更改，最大限度地减少引入错误的风险并确保最终的软件产品稳定、可靠和安全。

实施 CI/CD 平台的主要好处包括提高效率、快速反馈周期以及改善团队成员之间的协作。持续集成使开发人员能够频繁地将代码更改合并到集中存储库中，从而防止团队难以合并来自多个来源的代码更改的“集成地狱”。自动化测试和验证方法可确保立即测试代码更改的兼容性、性能和安全性，为开发人员提供即时反馈，并允许他们快速纠正错误或进一步优化代码。持续部署使该过程更进一步，将经过测试和验证的代码自动发布和部署到生产环境，确保用户始终能够访问软件的最新功能和改进。

AppMaster no-code平台上，CI/CD功能无缝集成到整个软件开发流程中，为用户提供简化、高效、可靠的方法来创建、测试和部署后端、Web和移动应用程序。 AppMaster利用了各种行业标准技术和框架，例如用于后端应用程序的 Go (golang)、用于 Web 应用程序的 Vue3、用于 Android 应用程序的 Kotlin with Jetpack Compose和用于 iOS 应用程序的SwiftUI 。这使得AppMaster能够生成和编译与各种平台和设备兼容的高质量、高性能应用程序。

AppMaster进一步使用户能够通过直观的drag-and-drop界面和BP（业务流程）设计器直观地定义数据模型、业务逻辑和应用程序架构。内置支持生成 Swagger (OpenAPI) 文档和数据库架构迁移脚本，确保使用AppMaster设计的应用程序易于维护并符合行业标准，从而促进与其他软件系统和服务的互操作性和集成。

AppMaster CI/CD 方法的关键优势之一是每次提供一组新的蓝图时，它都能从头开始生成应用程序。这样可以确保对应用程序需求所做的任何更改都完全反映在生成的应用程序中，而不管以前的迭代如何，从而消除了技术债务。凭借在 30 秒内生成新应用程序的能力， AppMaster的客户可以快速迭代开发周期，更有效地响应不断变化的市场需求和客户需求。

AppMaster的 CI/CD 平台适合从小型企业到大型企业的广泛客户，使他们能够以传统所需成本和时间的一小部分来开发软件解决方案。此外， AppMaster还提供对 Postgresql 兼容数据库的支持，从而能够与现有数据库基础设施无缝集成，并确保出色的可扩展性，即使对于高负载和企业用例也是如此。

总之，CI/CD 平台是现代软件开发实践的重要组成部分，可以快速、高效、可靠地创建、测试和部署高质量的软件应用程序。 AppMaster强大的no-code平台为CI/CD提供了全面的集成解决方案，使各种技能水平的开发人员能够简化其开发流程，改善协作，并提供满足当今需求的可扩展、高性能的软件解决方案。不断发展的数字景观。

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