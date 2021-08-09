还在犹豫是否要成为一名无编码员？今天我们将列举 5 个值得进行无代码开发的原因。

视觉方面

在传统编程中，在编译之前您不会看到应用程序的样子。您将不得不想象它对最终用户的看法 - 并使用此可视化。

使用无代码可视化工具，您将立即看到应用程序最终的外观。您可以轻松更改其设计，而无需重写数公里的代码。

快速结果

要成为任何一种，即使是最“简单”的编程语言的初级，并开始寻找第一份工作，您将需要 4 个月或更长时间。这是假设您的经验已经很少，并且您将每天花几个小时学习。

在无代码平台上，即使您从头开始，您也将在一周内创建您的第一个应用程序。一个月后，您将与第一批客户合作。

入门门槛低

“市场需要更多的程序员！” ——IT公司的HR专家自信地说。 “是的，只有我们在谈论中高级……”——晚辈悲伤地回答。的确，当一家公司出现初级开发人员空缺时，竞争者是数百人。因此，对新手的要求是不断增长的。

无代码开发是一个相对年轻的方向。许多程序员甚至不看这个方向，认为它“轻浮”。当然，职位空缺较少 - 但更容易获得。

民主的

并非每家公司都能负担得起完全满足其需求的应用程序。由于传统的开发需要几个月的时间并且程序员的薪水不断增长，因此从头开始构建既漫长又昂贵。您要么必须购买复杂的解决方案（为“额外”功能支付过高的费用）或使用多种软件产品（发明“拐杖”来对接它们）。

但通常企业，尤其是小型企业，不需要超级复杂的东西——只需要最少的功能、员工的便利性以及与必要服务集成的能力。这就是快速和民主的无代码可以解救的地方。

有趣的！

传统的编程“无聊”让很多人望而却步。我们强烈不同意这一点！但是我们知道您需要有一定的心态和性格才能在屏幕上无休止地运行的代码行中找到兴趣（甚至兴奋！）。

这方面的无代码将适合更多人。毕竟，本质上这是一种游戏形式的编程。仅限成人。通过玩来赚钱——我们谁没有梦想过？