Все еще сомневаетесь, идти ли в ноукодеры? Сегодня назовем 5 причин, почему стоит заняться no-code разработкой.

Наглядно

В традиционном программировании вы не увидите, как выглядит ваше приложения, пока не скомпилируете его. Вам придется представлять, как оно будет выглядеть для конечного пользователя — и работать с этой визуализацией.

Благодаря визуальным инструментам no-code вы сразу увидите, как приложение будет выглядеть в итоге. И сможете легко менять его дизайн в процессе работы, не переписывая километры кода.

Быстрый результат

Чтобы стать джуниором в любом, даже самом «легком» языке программирования, и начать искать первую работу — вам понадобится от 4 месяцев и больше. Это при условии, что у вас уже есть минимальный опыт. И что вы будете тратить на учебу по несколько часов ежедневно.

На no-code платформе вы уже через неделю создадите свое первое приложение, даже если начинаете с нуля. Через месяц — будете работать со своими первыми заказчиками.

Низкий порог входа

«Рынку нужно больше программистов!» — уверенно скажут эйчары ИТ компаний. «Да, только речь о мидлах и сеньорах» — грустно ответят джуниоры. Действительно, когда в компании появляется вакансия джуниор-разработчика, конкурс на нее — несколько сотен человек. Поэтому требования к новичкам постоянно растут.

No-code разработка — сравнительно молодое направление. Многие программисты даже не смотрят в его сторону, считая «несерьезным». Вакансий, конечно, меньше — но и получить их будет проще.

Демократично

Далеко не каждая компания может позволить себе приложение, которое полностью закроет ее потребности. Создавать с нуля — долго и дорого, ведь традиционная разработка занимает месяцы, а зарплаты программистов постоянно растут. Приходится либо покупать комплексное решение (переплачивая за «лишние» функции), либо использовать несколько программных продуктов (изобретая «костыли», чтобы их состыковать).

А ведь часто бизнесу, особенно небольшому, не нужно чего-то сверхсложного — лишь минимум функций, удобство для сотрудников и возможности интеграции с нужными сервисами. Тут и приходит на помощь быстрый и демократичный no-code.

Интересно!

Традиционное программирование отпугивает многих людей именно тем, что кажется «скучным». Мы категорически с этим не согласны! Но понимаем, что нужно обладать определенным складом мышления и характера, чтобы найти интерес (и даже азарт!) в бесконечно бегущих по экрану строках кода.

No-code в этом плане подойдет большему количеству людей. Ведь по сути это — программирование в игровой форме. Только для взрослых. Зарабатывать, играя — кто из нас об этом не мечтал?

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