Twijfelt u nog of u no-coder moet worden? Vandaag noemen we 5 redenen waarom het de moeite waard is om aan no-code ontwikkeling te doen.

Visueel aspect

Bij traditioneel programmeren zie je pas hoe je applicatie eruit ziet als je hem compileert. U moet zich voorstellen hoe het er voor de eindgebruiker uit zal zien - en met deze visualisatie werken.

Met no-code visuele tools zie je onmiddellijk hoe de applicatie er uiteindelijk uit zal zien. En u kunt het ontwerp gemakkelijk wijzigen zonder kilometers code te herschrijven.

Snelle resultaten

Om een junior te worden in eender welke, zelfs de meest "gemakkelijke" programmeertaal, en op zoek te gaan naar je eerste baan, heb je 4 maanden of meer nodig. Dit is in de veronderstelling dat je al minimale ervaring hebt en dat je enkele uren per dag aan je studie besteedt.

Op het no-code platform maak je je eerste applicatie in een week, zelfs als je vanaf nul begint. Binnen een maand werkt u met uw eerste klanten.

Lage instapdrempel

"De markt heeft meer programmeurs nodig!" - zeggen HR-specialisten van IT-bedrijven zelfverzekerd. "Ja, alleen hebben we het dan over de midden- en senioren ..." - antwoorden de junioren bedroefd. Inderdaad, wanneer in een bedrijf een vacature voor junior ontwikkelaar ontstaat, is de concurrentie daarvoor enkele honderden mensen. Daarom groeien de eisen voor nieuwelingen voortdurend.

No-code ontwikkeling is een relatief jonge richting. Veel programmeurs kijken niet eens in deze richting, omdat ze het als "frivool" beschouwen. Natuurlijk zijn er minder vacatures - maar het is gemakkelijker om ze te krijgen.

Democratisch

Niet elk bedrijf kan zich een applicatie veroorloven die zijn behoeften volledig dekt. Vanaf nul opbouwen is lang en duur, aangezien traditionele ontwikkeling maanden duurt en de salarissen van de programmeurs voortdurend stijgen. Je moet ofwel een complexe oplossing kopen (te veel betalen voor "extra" functies) of verschillende softwareproducten gebruiken ("krukken" uitvinden om ze aan te dokken).

Maar vaak heeft een bedrijf, vooral een klein bedrijf, niet iets supergecompliceerds nodig - alleen een minimum aan functies, gemak voor de werknemers, en de mogelijkheid om te integreren met de nodige diensten. Dit is waar snelle en democratische no-code te hulp schiet.

Interessant!

Traditioneel programmeren schrikt veel mensen af omdat het "saai" is. Wij zijn het daar absoluut niet mee eens! Maar we begrijpen dat je een bepaalde mentaliteit en karakter moet hebben om interesse (en zelfs opwinding!) te vinden in regels code die eindeloos over het scherm lopen.

No-code past in dit opzicht bij meer mensen. Immers, in essentie is dit programmeren in een spelvorm. Alleen voor volwassenen. Geld verdienen door te spelen - wie van ons heeft daar niet van gedroomd?