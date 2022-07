Vous hésitez encore à devenir un non-codeur ? Aujourd'hui, nous allons nommer 5 raisons pour lesquelles il vaut la peine de faire du développement sans code.

Aspect visuel

En programmation traditionnelle, vous ne verrez pas à quoi ressemble votre application avant de la compiler. Vous devrez imaginer à quoi cela ressemblera pour l'utilisateur final - et travailler avec cette visualisation.

Avec des outils visuels sans code, vous verrez immédiatement à quoi ressemblera l'application à la fin. Et vous pouvez facilement modifier sa conception sans réécrire des kilomètres de code.

Résultats rapides

Pour devenir junior dans n'importe quel langage de programmation, même le plus "simple", et commencer à chercher votre premier emploi, il vous faudra 4 mois ou plus. Cela suppose que vous avez déjà une expérience minimale et que vous passerez plusieurs heures par jour à étudier.

Sur la plateforme no-code, vous créerez votre première application en une semaine, même si vous partez de zéro. Dans un mois, vous travaillerez avec vos premiers clients.

Seuil d'entrée bas

"Le marché a besoin de plus de programmeurs !" - Les spécialistes RH des entreprises informatiques disent avec confiance. "Oui, seulement nous parlons des moyens et des seniors ..." - répondent tristement les juniors. En effet, lorsqu'un poste de développeur junior apparaît dans une entreprise, la concurrence est de plusieurs centaines de personnes. Par conséquent, les exigences pour les débutants ne cessent de croître.

Le développement sans code est une direction relativement jeune. De nombreux programmeurs ne regardent même pas dans cette direction, la jugeant « frivole ». Bien sûr, il y a moins de postes vacants - mais il est plus facile de les obtenir.

Démocratique

Toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre une application qui couvrira entièrement leurs besoins. Construire à partir de zéro est long et coûteux car le développement traditionnel prend des mois et les salaires des programmeurs augmentent constamment. Il faut soit acheter une solution complexe (surpayer pour des fonctions "supplémentaires"), soit utiliser plusieurs logiciels (inventer des "béquilles" pour les ancrer).

Mais souvent, une entreprise, en particulier une petite entreprise, n'a pas besoin de quelque chose de super compliqué - seulement un minimum de fonctions, la commodité pour les employés et la capacité de s'intégrer aux services nécessaires. C'est là que le no-code rapide et démocratique vient à la rescousse.

Intéressant!

La programmation traditionnelle effraie beaucoup de gens en étant "ennuyeuse". Nous sommes fortement en désaccord avec cela! Mais nous comprenons que vous devez avoir un certain état d'esprit et un certain caractère pour trouver de l'intérêt (et même de l'excitation !) dans les lignes de code qui défilent sans fin sur l'écran.

Aucun code à cet égard conviendra à plus de gens. Après tout, il s'agit essentiellement de la programmation sous forme de jeu. Pour adultes seulement. Gagner de l'argent en jouant - qui d'entre nous n'en a pas rêvé ?