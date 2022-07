Ainda tem dúvidas se deve se tornar um não-codificador? Hoje iremos citar 5 razões pelas quais vale a pena fazer o desenvolvimento sem código.

Aspecto Visual

Na programação tradicional, você não verá a aparência do seu aplicativo até compilá-lo. Você terá que imaginar como será a aparência para o usuário final - e trabalhar com essa visualização.

Com ferramentas visuais sem código, você verá imediatamente como o aplicativo ficará no final. E você pode facilmente alterar seu design sem reescrever quilômetros de código.

Resultados rápidos

Para se tornar um júnior em qualquer, até mesmo a linguagem de programação mais "fácil" e começar a procurar seu primeiro emprego, você precisará de 4 meses ou mais. Isso pressupõe que você já tenha um mínimo de experiência e que passará várias horas por dia estudando.

Na plataforma sem código, você criará seu primeiro aplicativo em uma semana, mesmo se começar do zero. Em um mês, você trabalhará com seus primeiros clientes.

Limite de entrada baixo

"O mercado precisa de mais programadores!" - Os especialistas de RH de empresas de TI dizem com segurança. “Sim, só estamos falando de médios e idosos ...” - respondem os juniores com tristeza. Na verdade, quando uma vaga de desenvolvedor júnior aparece em uma empresa, a competição por ela é de várias centenas de pessoas. Portanto, os requisitos para iniciantes estão crescendo constantemente.

O desenvolvimento sem código é uma direção relativamente jovem. Muitos programadores nem olham nessa direção, considerando-a "frívola". Claro que há menos vagas - mas é mais fácil consegui-las.

Democrático

Nem toda empresa pode pagar um aplicativo que cubra totalmente suas necessidades. Construir do zero é longo e caro, pois o desenvolvimento tradicional leva meses e os salários dos programadores estão crescendo constantemente. Você tem que comprar uma solução complexa (pagando caro por funções "extras") ou usar vários produtos de software (inventando "muletas" para encaixá-los).

Mas muitas vezes uma empresa, especialmente uma pequena, não precisa de algo supercomplicado - apenas um mínimo de funções, conveniência para os funcionários e a capacidade de integração com os serviços necessários. É aqui que o não-código rápido e democrático vem em socorro.

Interessante!

A programação tradicional assusta muita gente por ser "entediante". Discordamos veementemente disso! Mas entendemos que você precisa ter uma certa mentalidade e caráter para encontrar interesse (e até mesmo entusiasmo!) Em linhas de código que correm sem parar na tela.

Nenhum código a esse respeito será adequado para mais pessoas. Afinal, em essência, isso é programação em forma de jogo. Apenas para adultos. Ganhar dinheiro jogando - qual de nós nunca sonhou com isso?