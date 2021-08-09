Kodlayıcı olmama konusunda hala şüpheniz mi var? Bugün kodsuz geliştirme yapmaya değer olmasının 5 nedenini belirteceğiz.

Görsel Yön

Geleneksel programlamada, derleyene kadar uygulamanızın nasıl göründüğünü göremezsiniz. Son kullanıcıya nasıl görüneceğini hayal etmeniz ve bu görselleştirme ile çalışmanız gerekecek.

Kodsuz görsel araçlar ile uygulamanın sonunda nasıl görüneceğini hemen göreceksiniz. Ve kilometrelerce kodu yeniden yazmadan tasarımını kolayca değiştirebilirsiniz.

Hızlı sonuçlar

Herhangi bir, hatta en "kolay" programlama dilinde bile junior olmak ve ilk işinizi aramaya başlamak için 4 ay veya daha fazla zamana ihtiyacınız olacak. Bu, zaten minimum deneyime sahip olduğunuzu ve günde birkaç saat ders çalışacağınızı varsayıyor.

Kodsuz platformda sıfırdan başlasanız bile bir hafta içinde ilk uygulamanızı oluşturacaksınız. Bir ay içinde ilk müşterilerinizle çalışacaksınız.

Düşük giriş eşiği

"Piyasanın daha fazla programcıya ihtiyacı var!" - BT şirketlerinin İK uzmanları güvenle söylüyor. “Evet, sadece orta ve yaşlılardan bahsediyoruz ...” - gençler ne yazık ki cevap veriyor. Gerçekten de, bir şirkette genç bir geliştirici boşluğu göründüğünde, bunun için rekabet birkaç yüz kişidir. Bu nedenle, yeni başlayanlar için gereksinimler sürekli artmaktadır.

Kodsuz geliştirme nispeten genç bir yöndür. Birçok programcı, "anlamsız" olduğunu düşünerek bu yöne bakmaz. Tabii ki, daha az boş yer var - ama onları almak daha kolay.

Demokratik

Her şirket, ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak bir uygulamayı karşılayamaz. Sıfırdan inşa etmek uzun ve pahalı çünkü geleneksel geliştirme aylar sürüyor ve programcıların maaşları sürekli artıyor. Ya karmaşık bir çözüm satın almanız ("ekstra" işlevler için fazla ödeme yapmanız) ya da birkaç yazılım ürünü kullanmanız (onları yerleştirmek için "koltuk değneği" icat etmeniz) gerekir.

Ancak çoğu zaman bir işletme, özellikle de küçük bir işletme, süper karmaşık bir şeye ihtiyaç duymaz - yalnızca minimum işlevler, çalışanlar için kolaylık ve gerekli hizmetlerle bütünleşme yeteneği. Burası hızlı ve demokratik kodsuz kodun imdada yetiştiği yerdir.

İlginç!

Geleneksel programlama, "sıkıcı" olduğu için birçok insanı korkutur. Buna şiddetle katılmıyoruz! Ancak ekran boyunca durmadan dolaşan kod satırlarında ilgi (ve hatta heyecan!) bulmak için belirli bir zihniyet ve karaktere sahip olmanız gerektiğini anlıyoruz.

No-code bu konuda daha çok kişiye yakışacaktır. Sonuçta, özünde, bu bir oyun biçiminde programlamadır. Sadece yetişkinler için. Oynayarak para kazanmak - hangimiz bunu hayal etmedik?