Siete ancora in dubbio se diventare un no-coder? Oggi vi illustreremo 5 motivi per cui vale la pena di sviluppare senza codice.

Aspetto visivo

Nella programmazione tradizionale, non si vede l'aspetto della propria applicazione finché non la si compila. Dovrete immaginare come apparirà all'utente finale e lavorare con questa visualizzazione.

Con gli strumenti visivi no-code, potrete vedere immediatamente come apparirà l'applicazione alla fine. E potrete facilmente modificarne il design senza riscrivere chilometri di codice.

Risultati rapidi

Per diventare un principiante in qualsiasi linguaggio di programmazione, anche il più "facile", e iniziare a cercare il vostro primo lavoro, avrete bisogno di 4 mesi o più. Questo presuppone che abbiate già un minimo di esperienza e che dedichiate diverse ore al giorno allo studio.

Sulla piattaforma no-code, creerete la vostra prima applicazione in una settimana, anche se partite da zero. In un mese lavorerete con i vostri primi clienti.

Soglia d'ingresso bassa

"Il mercato ha bisogno di più programmatori!". - Gli specialisti delle risorse umane delle aziende IT dicono con sicurezza. "Sì, solo che stiamo parlando di middle e senior...". - rispondono tristemente i junior. In effetti, quando in un'azienda si libera un posto di sviluppatore junior, la concorrenza è di diverse centinaia di persone. Pertanto, i requisiti per i neofiti sono in costante crescita.

Lo sviluppo no-code è una direzione relativamente giovane. Molti programmatori non guardano nemmeno in questa direzione, considerandola "frivola". Certo, i posti vacanti sono meno numerosi, ma è più facile ottenerli.

Democratico

Non tutte le aziende possono permettersi un'applicazione che copra completamente le loro esigenze. Costruire da zero è lungo e costoso, poiché lo sviluppo tradizionale richiede mesi e gli stipendi dei programmatori sono in costante crescita. È necessario acquistare una soluzione complessa (pagando troppo per le funzioni "extra") o utilizzare diversi prodotti software (inventando "stampelle" per agganciarli).

Ma spesso un'azienda, soprattutto se piccola, non ha bisogno di qualcosa di super complicato: solo di un minimo di funzioni, di comodità per i dipendenti e della possibilità di integrarsi con i servizi necessari. È qui che viene in soccorso il no-code, veloce e democratico.

Interessante!

La programmazione tradizionale spaventa molte persone perché "noiosa". Non siamo affatto d'accordo! Ma capiamo che bisogna avere una certa mentalità e un certo carattere per trovare interesse (e persino eccitazione!) in righe di codice che scorrono all'infinito sullo schermo.

In questo senso, il no-code è adatto a un maggior numero di persone. Dopo tutto, in sostanza, si tratta di programmazione in forma di gioco. Solo per adulti. Fare soldi giocando: chi di noi non l'ha mai sognato?