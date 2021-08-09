هل ما زلت في شك فيما إذا كنت ستصبح غير مبرمج؟ سنقوم اليوم بتسمية 5 أسباب تجعل الأمر يستحق القيام بتطوير بدون كود.

الجانب المرئي

في البرمجة التقليدية ، لن ترى كيف يبدو التطبيق الخاص بك حتى تقوم بتجميعه. سيكون عليك أن تتخيل كيف سيبدو للمستخدم النهائي - والعمل مع هذا التصور.

باستخدام الأدوات المرئية بدون رمز ، سترى على الفور كيف سيبدو التطبيق في النهاية. ويمكنك بسهولة تغيير تصميمه دون إعادة كتابة كيلومترات من التعليمات البرمجية.

نتائج سريعة

لتصبح مبتدئًا في أي لغة برمجة ، حتى في أكثر لغات البرمجة "سهولة" ، وتبدأ في البحث عن وظيفتك الأولى ، ستحتاج إلى 4 أشهر أو أكثر. هذا على افتراض أن لديك بالفعل خبرة قليلة وأنك ستقضي عدة ساعات في المذاكرة يوميًا.

في النظام الأساسي بدون رمز ، ستقوم بإنشاء أول تطبيق لك في غضون أسبوع ، حتى لو بدأت من الصفر. في غضون شهر ، ستعمل مع عملائك الأوائل.

عتبة الدخول المنخفضة

"السوق بحاجة إلى المزيد من المبرمجين!" - أخصائيو الموارد البشرية لشركات تكنولوجيا المعلومات يقولون بثقة. "نعم ، نحن فقط نتحدث عن الوسطاء والكبار ..." - يجيب الصغار بحزن. في الواقع ، عندما يظهر شاغر مطور مبتدئ في شركة ، فإن المنافسة عليها هي عدة مئات من الأشخاص. لذلك ، متطلبات المبتدئين تنمو باستمرار.

يعد تطوير عدم وجود رمز اتجاهًا حديثًا نسبيًا. كثير من المبرمجين لا ينظرون حتى في هذا الاتجاه ، معتبرين أنه "تافه". بالطبع ، هناك عدد أقل من الوظائف الشاغرة - ولكن من الأسهل الحصول عليها.

ديمقراطي

لا تستطيع كل شركة تحمل تكلفة تطبيق يغطي احتياجاتها بالكامل. البناء من الصفر طويل ومكلف لأن التطوير التقليدي يستغرق شهورًا ورواتب المبرمجين في تزايد مستمر. عليك إما شراء حل معقد (دفع مبالغ زائدة مقابل وظائف "إضافية") أو استخدام العديد من منتجات البرامج (اختراع "عكازات" لتثبيتها).

ولكن في كثير من الأحيان ، لا تحتاج الأعمال التجارية ، وخاصة الشركات الصغيرة ، إلى شيء معقد للغاية - فقط الحد الأدنى من الوظائف ، والراحة للموظفين ، والقدرة على التكامل مع الخدمات الضرورية. هذا هو المكان الذي يأتي فيه الإنقاذ السريع والديمقراطي لعدم وجود رمز.

مثير للإعجاب!

البرمجة التقليدية تخيف الكثير من الناس بكونها "مملة". نحن نختلف بشدة مع هذا! لكننا نتفهم أنك بحاجة إلى عقلية وشخصية معينة لتجد الاهتمام (وحتى الإثارة!) في سطور من التعليمات البرمجية التي تعمل بلا نهاية عبر الشاشة.

لا يوجد رمز في هذا الصدد يناسب المزيد من الناس. بعد كل شيء ، في جوهرها ، هذا هو البرمجة في شكل لعبة. للبالغين فقط. كسب المال من خلال اللعب - من منا لم يحلم به؟