本周我们有机会与 Appmaster.io 平台的两个主要后端开发人员坐下来讨论他们对无代码运动的看法、意见和建议。我们相信，这种不加修饰的闲聊可以消除一些疑虑，让一线开发人员对无代码有更多的了解。

注意：由于保密同意，我们只能分享受访者的名字。

☕ 采访弗拉基米尔：

你的编程经验是什么？你做这件事多久了？

我已经编程 10 多年了。在加入 Appmaster.io 之前，我曾经在 Golang 上编程了大约 5 年。

您是如何知道无代码的？

在 Appmaster.io 开始参与无代码平台的开发后，我就了解到了它。老实说，有时候我什至后悔没有早点了解 no-code，因为它可以解决我之前工作中的很多问题。#nbsp;

是什么促使您开始开发无代码平台？

因为在加入 Appmaster.io 之前我从来不知道无代码，所以没有做那种工作的最初动机。然而，一旦我开始与无代码平台密切合作，我开始了解它的价值，并最终有动力改进它并制作一个完美的简单应用程序构建工具。你不认为这听起来很开创性，人们现在可以不用一行代码就可以构建软件吗？！

您是否认同无代码可以取代开发人员并取代您的工作？

不，我不相信这一点。在与无代码平台密切合作后，我确信无代码不会取代开发人员，也不会剥夺我的工作。相反，我觉得无代码为我创造了潜在的增长机会，因为我可以将所有手动任务交给它并做一些更有趣的事情。

你现在在做什么？无代码平台开发中哪些方面进展顺利？您面临哪些挑战？

目前，我正在开发一个模块更新系统。代码很好也很容易写，当然，有时会出现一些小错误，但我们作为一个团队，会立即解决它们。

您会自己使用无代码平台吗？你会使用 Appmaster.io 吗？

当然，我打算在未来使用它。无代码可节省大量时间和精力，尤其是在您需要构建功能性 Web 或移动应用程序时。我最喜欢的 Appmaster.io 平台让我使用它的功能是在出现严重错误时自动恢复生成的应用程序。由于我是开发人员，我知道多个错误的痛苦，因此该功能提供了这样的解脱。

你预测无代码的未来会怎样？

我认为无代码将在应用程序架构师和中级程序员之间牢牢占据一席之地。无代码绝对可以广泛用于企业或初创公司，人们希望快速创建成熟的、随时可用的产品。#nbsp;

您可以向无代码平台的潜在用户推荐什么？

多出去多享受大自然。根据机会，在海中、河流中游泳、远足或露营。花更多的时间与家人在一起，与朋友一起出去玩，如果对无代码有什么不清楚的地方，请通过 [email protected] 写信给我们 - 我们会为您提供帮助。

☕ Nz 专访：

你的编程经验是什么？你做这件事多久了？

我的经验是大约 6.5 年的编程经验。在加入 Apppmaster.io 之前，我曾经在 Golang 上做编程。

您是如何了解无代码的？

我从亲戚那里了解到这种可视化编程解决方案的存在。那一次，他们需要帮助才能在短时间内创建一个机器人。后来出于好奇，开始研究类似的无代码解决方案，最后加入了Appmaster.io，在那里我学到了无代码的潜力。

是什么促使您开始开发无代码平台？

我之前提到过我对无代码解决方案很好奇，所以这可以被认为是促使我完全投入 Appmaster.io 无代码平台工作的原因。此外，我确实相信无代码是编程的未来，我也想与未来同行。

您是否认同无代码可以取代开发人员并取代您的工作？

无代码将允许自动化大部分常规操作，构建无疑是好的应用程序，但完全取代开发人员 - 永远不会。世界仍然需要开发人员完成一些其他复杂的任务，甚至改进无代码平台，使其成为真正的必备工具。

你现在在做什么？无代码平台开发中哪些方面进展顺利？您面临哪些挑战？

我的开发部分是后端。日常任务并不难，但架构解决方案必须经过深思熟虑，因此大部分时间思考过程和决策制定所需的时间比预期的要长。总的来说，我可以强烈地说，我喜欢在 Appmaster.io 平台上与团队合作。

您会自己使用无代码平台吗？

如果我需要一个解决方案来构建 Web 或移动应用程序，我会使用无代码平台。但是，我对开发应用程序的服务器部分很感兴趣，因此我可能想自己完成。但是，如果我必须快速构建高质量的应用程序，那么绝对是无代码的方式。

你预测无代码的未来是什么？

它将简化日常典型任务，自动化一些常规流程，并为所有人群普及 IT 领域。再往前看，我什至觉得无代码可以成为日常使用中不可替代的工具，就像我们现在使用手机一样。

您可以向无代码平台的潜在用户推荐什么？

我建议不要因为该平台不使用传统的编程语言而烦恼。它仍然适用于类似的条件、循环和逻辑，但它们只是在视觉上进行了描述。这样做是为了让用户快速掌握无代码平台开发技术并支持他们的解决方案。









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