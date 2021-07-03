На этой неделе у нас была возможность поговорить с двумя основными внутренними разработчиками платформы Appmaster.io и обсудить их видение, мнение и предложения относительно движения без кода. Мы полагаем, что такая светская беседа без приукрашивания могла бы развеять некоторые сомнения и дать больше информации об отсутствии кода от разработчиков из первой линии.

Примечание. Из-за согласия на конфиденциальность мы можем сообщать только имена респондентов.

☕ Интервью с Владимиром:

Какой у вас опыт программирования? Как долго ты этим занимаешься?

Программирую более 10 лет. До того, как присоединиться к Appmaster.io, я программировал на Голанге около 5 лет.

Как вы узнали об отсутствии кода?

Я узнал об этом, когда начал участвовать в разработке платформы без кода на Appmaster.io. Честно говоря, иногда я даже жалею, что не узнал о no-code раньше, так как он мог исправить многие проблемы во время моей предыдущей работы. # Nbsp;

Что побудило вас начать разработку платформы без кода?

Поскольку я никогда не знал об отсутствии кода до того, как присоединился к Appmaster.io, у меня не было первоначальной мотивации для такой работы. Однако, как только я начал тесно сотрудничать с платформой без кода, я начал понимать ее ценность и в конечном итоге получил мотивацию улучшить ее и сделать идеальный простой инструмент для создания приложений. Вам не кажется, что это звучит новаторски, что люди теперь могут создавать программы, не используя ни единой строчки кода ?!

Разделяете ли вы веру в то, что никакой код не может заменить разработчиков и поднять вашу работу?

Нет, я в это не верю. После тесного сотрудничества с платформами без кода я стал уверен, что без кода не заменит разработчиков и не лишит меня моей работы. Вместо этого я чувствую, что отсутствие кода создает для меня потенциальные возможности роста, поскольку я могу поручить ему все ручные задачи и работать над чем-то более интересным.

Над чем ты сейчас работаешь? Что идет хорошо и легко в разработке платформы без кода и с какими проблемами вы сталкиваетесь?

В настоящее время я работаю над системой обновления модулей. Код хороший и легко писать, конечно, иногда возникают небольшие ошибки, но мы, как команда, сразу их исправляем.

Вы бы сами использовали платформы без кода? Вы бы использовали Appmaster.io?

Конечно, в будущем планирую использовать. Отсутствие кода - это огромная экономия времени и усилий, особенно если вам нужно создать функциональное веб-приложение или мобильное приложение. Моя любимая функция платформы Appmaster.io, которая убеждает меня использовать ее, - это автоматическое восстановление сгенерированных приложений в случае критических ошибок. Поскольку я разработчик, я знаю, как часто возникают множественные ошибки, поэтому эта функция дает такое облегчение.

Какое будущее вы предсказываете без кода?

Я думаю, что отсутствие кода прочно займет свою нишу между архитекторами приложений и программистами среднего уровня. Без кода определенно можно широко использовать предприятия или стартапы, где люди хотят быстро создавать полноценные, готовые к использованию продукты. # Nbsp;

Что вы можете порекомендовать потенциальным пользователям платформ без кода?

Чаще выходите на улицу и наслаждайтесь природой. Купайтесь в море, реке, ходите в походы или походите в зависимости от возможности. Проводите больше времени с семьей, общайтесь с друзьями, а если что-то неясно по поводу отсутствия кода, напишите нам на [email protected] - мы вам поможем.

☕ Интервью с Nz:

Какой у вас опыт программирования? Как долго ты этим занимаешься?

Мой опыт программирования составляет около 6,5 лет. До того, как присоединиться к Apppmaster.io, я программировал на Golang.

Как вы узнали об отсутствии кода?

О существовании подобных решений для визуального программирования я узнал от родственников. Тогда им потребовалась помощь, чтобы за короткое время создать бота. Позже из любопытства я начал изучать аналогичные решения без кода и, наконец, присоединился к Appmaster.io, где узнал о потенциале отсутствия кода.

Что побудило вас начать разработку платформы без кода?

Я уже упоминал, что мне были очень любопытны решения без кода, поэтому это можно рассматривать как то, что подтолкнуло меня полностью погрузиться в работу над платформой Appmaster.io без кода. Кроме того, я верю, что будущее программирования - это отсутствие кода, и я хотел бы идти вместе с ним.

Разделяете ли вы убеждение, что никакой код не может заменить разработчиков и поднять вашу работу?

Отсутствие кода позволит автоматизировать большинство рутинных операций, создавать несомненно хорошие приложения, но полностью заменить разработчиков - никогда. Мир по-прежнему будет требовать, чтобы разработчики выполняли некоторые другие сложные задачи и даже улучшали платформы без кода, чтобы сделать их действительно незаменимым инструментом.

Над чем ты сейчас работаешь? Что идет хорошо и легко в разработке платформы без кода и с какими проблемами вы сталкиваетесь?

Моя часть разработки - это бэкэнд. Повседневные задачи не являются сложными, но архитектурные решения должны быть хорошо продуманы, поэтому в большинстве случаев процесс обдумывания и принятия решений занимает больше времени, чем ожидалось. В целом могу сказать, что мне нравится работать с командой на платформе Appmaster.io.

Вы бы сами использовали платформы без кода?

Если бы мне понадобилось решение для создания веб-приложения или мобильного приложения, я бы использовал платформу без кода. Однако я заинтересован в разработке серверной части приложений, поэтому, возможно, я захочу заняться этим сам. Но если мне пришлось бы быстро создавать качественное приложение, то, безусловно, отказ от кода - это выход.

Какое будущее вы предсказываете без кода?

Он упростит повседневные типовые задачи, автоматизирует некоторые рутинные процессы и популяризирует IT-сферу для всех слоев населения. Если посмотреть немного дальше, я даже чувствую, что код без кода может стать незаменимым инструментом для повседневного использования, как мы сейчас пользуемся нашими мобильными телефонами.

Что вы можете порекомендовать потенциальным пользователям платформ без кода?

Я бы рекомендовал не беспокоиться о том, что платформа не использует традиционный язык программирования. Он по-прежнему работает в аналогичных условиях, циклах и логике, но они просто визуально изображены. Это сделано для того, чтобы пользователи могли быстро освоить технику разработки платформы без кода и поддержать свои решения.









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