Bu hafta, Appmaster.io platformunun iki ana arka uç geliştiricisi ile oturup kodsuz hareketle ilgili vizyon, görüş ve önerilerini tartışma şansımız oldu. Süsleme içermeyen bu tür küçük konuşmaların bazı şüpheleri azaltabileceğine ve birinci satır geliştiricilerden kodsuz hakkında daha fazla fikir verebileceğine inanıyoruz.

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☕ Vladimir ile röportaj:

Programlama deneyiminiz nedir? Ne zamandır bunu yapıyorsun?

10 yılı aşkın süredir programlama yapıyorum. Appmaster.io'ya katılmadan önce yaklaşık 5 yıl Golang'da program yapardım.

No-code ile nasıl tanıştınız?

Appmaster.io'da kodsuz platformun geliştirilmesine katılmaya başladığımda bunu öğrendim. Dürüst olmak gerekirse, bazen no-code'u daha önce tanımadığım için pişmanlık bile duyuyorum, çünkü önceki çalışmam sırasında birçok sorunu çözebilirdi.#nbsp;

Kodsuz bir platform geliştirmeye başlamanız için sizi ne motive etti?

Appmaster.io'ya katılmadan önce no-code'u hiç bilmediğim için, bu tür bir iş için başlangıçta bir motivasyon yoktu. Ancak, kodsuz platformla yakın çalışmaya başladığımda, bunun değerini anlamaya başladım ve sonunda onu geliştirmek ve uygulama geliştirme için mükemmel, basit bir araç yapmak için motive oldum. İnsanların artık tek satır kod kullanmadan yazılım geliştirebilmelerinin çığır açıcı olduğunu düşünmüyor musunuz?!

Kodsuz yazılımların geliştiricilerin yerine geçebileceği ve işinizi elinizden alabileceği inancını paylaşıyor musunuz?

Hayır, buna inanmıyorum. Kodsuz platformlarla yakın bir şekilde çalıştıktan sonra, kodun geliştiricilerin yerini almayacağından ve beni işimden mahrum etmeyeceğinden emin oldum. Bunun yerine, tüm manuel görevleri ona verebildiğim ve daha ilginç bir şey üzerinde çalışabildiğim için, kodun olmamasının benim için potansiyel büyüme fırsatları yarattığını hissediyorum.

Şu an ne üzerinde çalışıyorsunuz? Kodsuz platform geliştirmede ne iyi ve kolay gidiyor ve karşılaştığınız zorluklar nelerdir?

Şu anda modül güncellemeleri için bir sistem üzerinde çalışıyorum. Kod güzel ve yazması kolay tabii ki bazen ufak tefek hatalar olabiliyor ama biz ekip olarak bunları hemen çözüyoruz.

Kodsuz platformları kendiniz kullanır mıydınız? Appmaster.io'yu kullanır mısınız?

Tabii ki, gelecekte kullanmayı planlıyorum. Kodsuz, özellikle işlevsel web veya mobil uygulama oluşturmanız gerekiyorsa, zamandan ve emekten büyük bir tasarruf sağlar. Appmaster.io platformunun beni kullanmaya ikna eden en sevdiğim özelliği, oluşturulan uygulamaların kritik hatalar durumunda otomatik olarak kurtarılması. Geliştirici olduğum için, birden fazla hatanın acısını biliyorum, bu özellik böyle bir rahatlama sağlıyor.

Kodsuz için nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz?

Bence no-code, uygulama mimarları ve orta düzey programcılar arasındaki yerini sağlam bir şekilde işgal edecek. No-code, insanların hızlı bir şekilde tam teşekküllü, kullanıma hazır ürünler oluşturmak istediği işletmeler veya yeni başlayanlar için kesinlikle yaygın olarak kullanılabilir.#nbsp;

Kodsuz platformların potansiyel kullanıcılarına ne önerebilirsiniz?

Daha sık dışarı çıkın ve doğanın tadını çıkarın. Fırsata bağlı olarak denizde, nehirde yüzün, yürüyüşe çıkın veya kamp yapın. Ailenizle daha fazla zaman geçirin, arkadaşlarınızla takılın ve kodsuz hakkında net olmayan bir şey varsa, o zaman bize [email protected] adresinden yazın - size yardımcı olacağız.

☕ Nz ile röportaj:

Programlama deneyiminiz nedir? Ne zamandır bunu yapıyorsun?

Deneyimim yaklaşık 6.5 yıllık programlama. Apppmaster.io'ya katılmadan önce Golang'da programlama yapıyordum.

No-code ile nasıl tanıştınız?

Bu tür görsel programlama çözümlerinin varlığını akrabalardan öğrendim. O zaman kısa sürede bir bot oluşturmak için yardıma ihtiyaçları vardı. Daha sonra merakımdan benzer kodsuz çözümler üzerinde çalışmaya başladım ve sonunda kodsuz potansiyeli öğrendiğim Appmaster.io'ya katıldım.

Kodsuz bir platform geliştirmeye başlamanız için sizi ne motive etti?

Kodsuz çözümleri oldukça merak ettiğimden daha önce bahsetmiştim, bu yüzden bu beni Appmaster.io kodsuz platformda tamamen çalışmaya iten bir şey olarak düşünülebilir. Ayrıca, programlamanın geleceğinin kodsuz olduğuna inanıyorum ve geleceğe de adım atmak istiyorum.

Kodsuz yazılımların geliştiricilerin yerine geçebileceği ve işinizi elinizden alabileceği inancını paylaşıyor musunuz?

Kodsuz, rutin işlemlerin çoğunu otomatikleştirmeye, şüphesiz iyi uygulamalar oluşturmaya izin verir, ancak geliştiricilerin tamamen yerini almaz - asla. Dünya hala geliştiricilerin başka bazı karmaşık görevleri yerine getirmelerini ve hatta onları gerçekten olmazsa olmaz bir araç haline getirmek için kodsuz platformları geliştirmelerini gerektirecek.

Şu an ne üzerinde çalışıyorsunuz? Kodsuz platform geliştirmede neler iyi ve kolay gidiyor ve karşılaştığınız zorluklar nelerdir?

Geliştirmenin benim bölümüm arka uç. Günlük görevler zor değildir, ancak mimari çözümler iyi düşünülmelidir, bu nedenle çoğu zaman düşünme süreci ve karar verme beklenenden daha uzun sürer. Genel olarak, Appmaster.io platformunda ekiple çalışmaktan keyif aldığımı şiddetle söyleyebilirim.

Kodsuz platformları kendiniz kullanır mıydınız?

Bir web veya mobil uygulama oluşturmak için bir çözüme ihtiyacım olsaydı, kodsuz platformu kullanırdım. Ancak, uygulamaların sunucu kısmını geliştirmekle ilgileniyorum, bu yüzden bunu kendim yapmak isteyebilirim. Ancak, kaliteli uygulamayı hızlı bir şekilde oluşturmam gerekirse, kesinlikle kodsuz yol budur.

Kodsuz için nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz?

Günlük tipik görevleri basitleştirecek, bazı rutin süreçleri otomatikleştirecek ve BT alanını nüfusun tüm kesimleri için popüler hale getirecek. Biraz daha ileriye bakacak olursak, şu anda cep telefonlarımızı kullandığımız gibi, kodun günlük kullanım için yeri doldurulamaz bir araç haline gelebileceğini bile hissediyorum.

Kodsuz platformların potansiyel kullanıcılarına ne önerebilirsiniz?

Platformun geleneksel programlama dilini kullanmamasından rahatsız olmamanızı tavsiye ederim. Hala benzer koşullar, döngüler ve mantık üzerinde çalışır, ancak bunlar yalnızca görsel olarak tasvir edilmiştir. Kullanıcıların kodsuz platform geliştirme tekniğinde hızlı bir şekilde ustalaşmasına ve çözümlerini desteklemesine izin vermek için yapılır.









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