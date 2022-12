Deze week hadden we de kans om te gaan zitten met de twee belangrijkste backend ontwikkelaars van het Appmaster.io platform en hun visie, mening en suggesties met betrekking tot de no-code beweging te bespreken. Wij geloven dat een dergelijk gesprek zonder opsmuk sommige twijfels kan wegnemen en meer inzicht kan geven in no-code vanuit de eerstelijns ontwikkelaars.

Opmerking: Wegens de toestemming tot vertrouwelijkheid kunnen we alleen de voornamen van de geïnterviewden delen.

☕ Interview met Vladimir:

Wat is uw programmeerervaring? Hoe lang doe je dit al?

Ik programmeer al meer dan 10 jaar. Voordat ik bij Appmaster.io kwam, programmeerde ik ongeveer 5 jaar op Golang.

Hoe heb je no-code leren kennen?

Ik leerde erover toen ik begon deel te nemen aan de ontwikkeling van het no-code platform bij Appmaster.io. Eerlijk gezegd heb ik soms zelfs spijt dat ik de no-code niet eerder heb leren kennen, omdat het veel problemen kon oplossen tijdens mijn vorige werk.#nbsp;

Wat motiveerde je om een no-code platform te gaan ontwikkelen?

Aangezien ik nooit wist over no-code voordat ik bij Appmaster.io kwam, was er geen initiële motivatie voor dat soort werk. Echter, zodra ik nauw begon te werken met het no-code platform, begon ik de waarde ervan te begrijpen en werd uiteindelijk gemotiveerd om het te verbeteren en een perfecte eenvoudige tool te maken voor het bouwen van applicaties. Vindt u het niet baanbrekend dat mensen nu software kunnen bouwen zonder een enkele regel code te gebruiken?!

Deelt u het geloof dat no-code ontwikkelaars kan vervangen en uw baan kan overnemen?

Nee, daar geloof ik niet in. Nadat ik nauw heb samengewerkt met no-code-platforms, ben ik ervan overtuigd geraakt dat no-code geen ontwikkelaars zal vervangen en mij niet van mijn werk zal beroven. In plaats daarvan voel ik dat no-code potentiële groeimogelijkheden voor mij creëert, omdat ik alle handmatige taken eraan kan geven en aan iets interessanters kan werken.

Waar werkt u op dit moment aan? Wat gaat er goed en makkelijk in de no-code platformontwikkeling en wat zijn de uitdagingen waar je tegenaan loopt?

Momenteel werk ik aan een systeem voor updates van modules. De code is goed en makkelijk te schrijven, natuurlijk verschijnen er soms wat kleine foutjes, maar die pakken we als team meteen aan.

Zou u zelf no-code platforms gebruiken? Zou je Appmaster.io gebruiken?

Natuurlijk ben ik van plan het in de toekomst te gebruiken. No-code is een enorme besparing van tijd en moeite, vooral als je een functionele web- of mobiele applicatie moet bouwen. Mijn favoriete functie van het Appmaster.io platform die me overtuigt om het te gebruiken is het automatische herstel van gegenereerde applicaties in geval van kritieke fouten. Aangezien ik ontwikkelaar ben, ken ik de pijn van meerdere fouten, dus die functie biedt zo'n opluchting.

Welke toekomst voorspelt u voor no-code?

Ik denk dat no-code stevig zijn plaats zal innemen tussen applicatie-architecten en programmeurs op middelbaar niveau. No-code kan zeker veel gebruikt worden voor bedrijven of startups, waar mensen snel volwaardige, gebruiksklare producten willen maken.#nbsp;

Wat kunt u potentiële gebruikers van no-code platforms aanraden?

Ga vaker naar buiten en geniet van de natuur. Zwem in de zee, de rivier, ga wandelen of kamperen, afhankelijk van de gelegenheid. Breng meer tijd door met je familie, hang rond met je vrienden, en als er iets niet duidelijk is over de no-code, schrijf ons dan op [email protected] - we zullen je helpen.

☕ Interview met Nz:

Wat is je programmeerervaring? Hoe lang doe je dit al?

Mijn ervaring is ongeveer 6,5 jaar programmeren. Voordat ik bij Apppmaster.io kwam, programmeerde ik op Golang.

Hoe heb je no-code leren kennen?

Ik hoorde over het bestaan van dergelijke visuele programmeeroplossingen van familieleden. Zij hadden toen hulp nodig om in korte tijd een bot te maken. Later, uit nieuwsgierigheid, begon ik soortgelijke no-code oplossingen te bestuderen en uiteindelijk werd ik lid van Appmaster.io, waar ik het no-code potentieel leerde kennen.

Wat motiveerde je om een no-code platform te gaan ontwikkelen?

Ik heb al eerder gezegd dat ik heel nieuwsgierig was naar no-code oplossingen, dus dit kan worden beschouwd als iets dat me ertoe heeft aangezet om volledig te gaan werken aan het no-code platform van Appmaster.io. Ook geloof ik dat no-code de programmeer toekomst is, en ik wil graag met die toekomst mee.

Deelt u de overtuiging dat no-code ontwikkelaars kan vervangen en uw baan kan overnemen?

No-code zal de meeste routinehandelingen automatiseren, ongetwijfeld goede toepassingen bouwen, maar ontwikkelaars volledig vervangen - nooit. De wereld zal nog steeds ontwikkelaars nodig hebben voor sommige andere complexe taken en zelfs om no-code platforms te verbeteren zodat ze echt een must-have tool worden.

Waar werkt u op dit moment aan? Wat gaat er goed en gemakkelijk in de no-code platformontwikkeling en wat zijn de uitdagingen waarmee u wordt geconfronteerd?

Mijn deel van de ontwikkeling is de backend. De dagelijkse taken zijn niet moeilijk, maar architecturale oplossingen moeten goed doordacht zijn, dus meestal duurt het denkproces en de besluitvorming langer dan verwacht. Over het algemeen kan ik zeggen dat ik graag samenwerk met het team op het Appmaster.io platform.

Zou je zelf no-code platforms gebruiken?

Als ik een oplossing nodig zou hebben om een web of mobiele applicatie te bouwen, zou ik het no-code platform gebruiken. Ik ben echter geïnteresseerd in het ontwikkelen van het server gedeelte van applicaties, dus ik zou het misschien zelf willen doen. Maar als ik snel een kwaliteitsapplicatie moet bouwen, dan is no-code zeker de manier.

Welke toekomst voorspelt u voor no-code?

Het zal alledaagse typische taken vereenvoudigen, sommige routineprocessen automatiseren en de IT-sfeer populariseren voor alle segmenten van de bevolking. Als we wat verder kijken, denk ik zelfs dat no-code een onvervangbaar hulpmiddel voor dagelijks gebruik kan worden, zoals we nu onze mobiele telefoons gebruiken.

Wat kunt u potentiële gebruikers van no-code platforms aanraden?

Ik zou aanraden zich niet te storen aan het feit dat het platform geen gebruik maakt van de traditionele programmeertaal. Het werkt nog steeds met dezelfde voorwaarden, lussen en logica, maar ze worden gewoon visueel weergegeven. Dit is gedaan om de gebruikers snel de ontwikkeltechniek van het no-code platform onder de knie te laten krijgen en hun oplossingen te ondersteunen.









Wilt u beginnen met bouwen zonder code?





Vind meer informatie in onze blog en inspirerende verhalen op de pagina met testimonials om te beginnen met het bouwen van uw toepassing. Onze documentatie kan u helpen, ongeacht uw huidige vaardigheidsniveau.

Klik hier om te beginnen met bouwen met AppMaster.io.